“Nuestras decisiones tienen que ser libres y sin tutelas”, ha asegurado el presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, quien ha explicado que “A algunos les molestan las convicciones, no les gusta la libertad y prefieren hablar de la izquierda y la derecha, pero yo amo la libertad y solo me debo a 4 millones 200 mil españoles”. Ha criticado que “quien teme la libertad, en el fondo teme la responsabilidad”.

“Nos jugamos una oposición firme que pueda gobernar cuando acabe la legislatura o una oposición débil y anchada de corrupción o radical que le haga juego a Sánchez”, ha destacado Rivera. El líder de Cs ha subrayado que “es una cuestión de Estado que exista una oposición firme, fuerte, de valores fuertes, moderada, liberal, constitucionalista y europeísta”. Ha explicado la necesidad de una oposición fuerte porque “si la única oposición a Sánchez son los que tienen 55 casos de corrupción por responder, el caso Bárcenas, la Gürtel o el caso Lezo… Sánchez va a estar una década y no una legislatura”.

Rivera ha recordado que “como Sánchez tiene mayoría los presos golpistas, están entregados y se abstienen al sanchismo y Otegui es la nueva estrella de la televisión pública” así como gobernará con “Podemos tarde o temprano”. “A Sánchez le empuja la vergüenza a pactar en Navarra con Bildu” porque “se tira en plancha a poner el discurso nacionalista en el Gobierno con Compromís”, ha añadido.

“Votaremos no a los sablazos fiscales, defenderemos una economía moderada” porque “algunos de los que defienden esas medidas no han trabajado en su vida, no han pagado en su vida ni han pedido un préstamo, ni han hecho una oposición”. Ciudadanos es “el partido de la gente libre que quiere trabajar” y así “defenderá a las familias”.

El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha subrayado que “no nos pueden temblar las piernas cuando estamos a punto de hacer historia” porque “no debemos nada a nadie, no debemos ni a los bancos”. “Nuestro destino es ser la alternativa de Gobierno”, ha añadido.

Asimismo la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha agradecido “la confianza de los 4,2 millones de españoles” que han votado al partido liberal “para que no les mintamos, no les defraudemos y mantengamos nuestros compromisos”. “Elijamos siempre la democracia”, ha recalcado.