“A diferencia de otros, nosotros no queremos demoler todo el trabajo hecho en estos 40 años de democracia”. Así lo ha dicho el presidente nacional de Cs, Albert Rivera hoy en Córdoba en un acto público en el que ha estado acompañado por el portavoz de Cs en Andalucía, Juan Marín. Ante más de 400 afiliados y simpatizantes, el líder nacional de la formación naranja ha asegurado que quiere “ser presidente del Gobierno para librar a las clases medias de impuestos, recortes, corrupción y burocracia”.

Así, ha destacado que se cumplen sólo seis meses de legislatura, “aunque para algunos se les ha hecho eterno porque no les gusta trabajar, como a Podemos, o porque no les gusta rendir cuentas como al PP”, al tiempo que se ha felicitado de las “buenas noticias que hemos logrado en este tiempo: Europa ayudará a pagar un complemento salarial para quien no llega a final de mes”.

Asimismo, el presidente de la formación naranja ha reivindicado otro de los logros que Ciudadanos ha conseguido en estos seis meses, y es esa “nueva ley de autónomos que se pondrá en marcha el próximo 30 de junio y para la que ya existe un preacuerdo, gracias al cual los nuevos autónomos tendrán una tarifa plana durante un año para poder contratar a más trabajadores y cumplir un sueño”. En este sentido, también ha destacado avances como la ampliación del permiso de paternidad para que “muchos padres puedan estar un mes con sus hijos cuando nacen”.

“De la nueva política solo quedan Cs, ya que nunca hemos exigido un sillón, solo hemos pedido mejoras”, ha dicho Rivera, quien se ha detenido especialmente en la lucha contra la corrupción: ” Este país tiene que limpiar la herida que tiene la política y que algunos han infectado de corrupción. Tenemos el doble reto de recuperar la confianza de los ciudadanos en la política, y que la corrupción no nos cueste más dinero”.

“Soy un convencido de que España va a ir a mejor gracias a la educación, el empleo, la modernización de la economía y una reforma institucional en lo que respecta a la financiación de los partidos. Si cambiamos esto, el país va a dar un vuelco”, ha manifestado el líder de la formación naranja en Córdoba.

Durante su intervención, el presidente de Cs ha destacado que “Cs estará en 2019 mucho más preparado para gobernar”, y ha señalado que “que nadie se equivoque: no cambiaremos en gobierno del PP o de Susana Díaz en los despachos, lo haremos trabajando y siendo los mejores, con humildad y ambición. Si no eres humilde es imposible que los españoles te vean como uno de los suyos”, ha sentenciado.

Rivera también ha mandado un mensaje muy claro al líder del PSOE, Pedro Sánchez, a quien ha advertido que “nosotros no vamos a participar de un gobierno Frankestein, con separatistas incluidos. Cs ha apostado por hacer cambios y estar en la oposisición. Cada vez estoy más satisfecho de no entrar en el gobierno de Rajoy y también de no haber bloqueado este país”, ha finalizado.

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario y portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha señalado que “nos encontramos en una segunda transición política”, en la que “el precio de la estabilidad no son consejerías, sino mejoras para los andaluces, como por ejemplo el hecho de que hoy, a diferencia de hace dos años, hay casi tres millones de andaluces que pagan menos impuestos”.

En este sentido, el dirigente andaluz de la formación naranja ha mandado un mensaje muy directo a la presidenta de la Junta de Andalucía: “Si quiere que Ciudadanos se siente a negociar los presupuestos del año que viene, hay que bajar el impuesto de sucesiones”, al tiempo que ha advertido que “no permitimos que haya corruptos en las instituciones. Dentro de muy poco los señores Chaves y Griñán se sentarán en el banquillo para rendir cuentas. Hay unos meses nos llaman chantajistas. Ese es el cambio que se está produciendo en nuestra comunidad autónoma”.