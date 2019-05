“Presentaremos un escrito de suspensión automática a los procesados por intentar romper España para defender la dignidad del pueblo español”, ha asegurado el presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, quien ha explicado que “no pueden ser representantes de la soberanía nacional” porque “es indigno para el pueblo español”. “La Constitución va a tener sentado a señores que pueden cobrar un sueldo público cuando han intentado eliminar al gobierno”, ha lamentado.

Rivera se ha preguntado si la mesa del Congreso, una vez constituida, “tiene algo más importante que hacer que aplicar la ley” porque “los españoles no van a entender que a la mesa no le apetezca”. Ha criticado que exista “una estrategia entre socios”. “Aquí no vale el pasteleo por escaños”, ha asegurado.

“En la foto de la mesa veremos el pacto de PSOE y Podemos”, ha destacado el presidente de Cs. Ha explicado que la candidatura de Sara Giménez para la presidencia del Congreso “apoya la igualdad ante todos los españoles frente a una Meritxell Batet que defiende trocear la soberanía nacional”.

El líder del partido liberal ha lamentado que “en una cámara tan seria, la mesa no organice los asientos” y suceda “un show como el que se está produciendo”. Ha avanzado que “vamos a proponer una petición para que nunca más empiece la legislatura así” porque “no vamos a participar en el show de los procesados”. “Eso degrada la imagen de la cámara”, ha destacado.

El líder del partido liberal ha subrayado que “trabajaremos para vigilar al Gobierno ante los sablazos fiscales o para que no metan la mano en la Constitución”. Asimismo ha explicado que “habrá que estar en los asuntos de Estado” porque “no quiero que España vaya mal a pesar de que gobierne otro”.