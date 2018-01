“Si el Gobierno cree que el discurso del nuevo president del Parlament fue conciliador es que no le conoce ni a él ni a nacionalismo”, ha asegurado el presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, quien ha subrayado además que “la dicotomía mostrada ayer en los discursos de Ernest Maragall y Roger Torrent es lo que el nacionalismo piensa de verdad”.

Rivera, en una entrevista en ‘Más de Uno’ de Onda Cero, ha afirmado que el tono del discurso de Torrent obedece “a lo que tiene que decir ahora el nacionalismo para no incurrir en posibles delitos”. “El Código Penal y la Constitución han marcado la línea que no pueden pasar pero seguirán pisándola y trabajando por la secesión”, ha espetado.

El líder de la formación liberal ha advertido además a Carles Puigdemont que “se olvide de ser presidente porque no puede serlo”, y ha reiterado su exigencia al Ejecutivo para que “recurra desde el minuto uno al Tribunal Constitucional” si Puigdemont es investido de manera telemática.

“Puigdemont está en Bruselas porque huye de los delitos de los que está imputado y yo no quiero un presidente que no da la cara”, ha señalado Rivera, quien ha pedido a las formaciones nacionalistas “que vayan buscando a otro candidato que cuente con mayoría suficiente y que no esté imputado”.

Por último, el líder de la formación liberal ha advertido que el nacionalismo “será el problema más importante para España en los próximos años” y ha subrayado que “minusvalorar al nacionalismo es lo que nos ha traído hasta aquí”. “El futuro de España no pasa por pactos con nacionalistas sino con grandes pactos de Estado”, ha espetado Rivera.