“La legislatura está en riesgo si Rajoy incumple su palabra con el Pacto de Investidura porque no era un cheque en blanco sino 150 exigencias”, ha afirmado el presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, quien ha subrayado además que si el jefe del Ejecutivo “cumple su palabra, muchas reformas pueden salir adelante”.

Rivera, en una entrevista en ‘Las Mañanas de RNE’, ha denunciado el incumplimiento en áreas como lucha contra la corrupción, el Pacto por la Justicia y la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con policías autonómicas. “Si aspiramos a impulsar reformas pero el Gobierno es inmovilista, a los españoles se les agota la paciencia. Y a nosotros también, pero si cumple, la legislatura se puede acabar”, ha subrayado.

El líder de la formación liberal ha señalado que Cs “es el primer interesado en que haya Presupuestos” para que se apliquen algunas medidas impulsadas por la formación, como la bajada de impuestos y la ampliación del permiso de paternidad. Así, ha recalcado que “si el PP cumple, lo que sería mejor para todos, habrá Presupuestos”.

Rivera también ha anunciado que Cs propondrá la modificación de la LOREG para que los huidos de la Justicia no puedan presentarse a una elecciones porque “quienes no dan la cara y huyen de la Justicia incumplen las nociones más básicas de democracia”. “Es bueno que la LOREG determine las condiciones para ser elegible, y huir de la justicia no me parece que sea una condición”, ha señalado.

Sobre la posibilidad de que Carles Puigdemont sea investido presidente de manera simbólica, Rivera ha afirmado que “su etapa ya ha pasado, por mucho ‘show’ de Skype que haga”, y que pese a lo que quiera ser, “es un huido de la Justicia que tiene cinco imputaciones por graves delitos a sus espaldas”.