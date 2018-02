El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha anunciado que su formación ha registrado una Ley para “garantizar la igualdad en el acceso al empleo público sin discriminación lingüística”.

Rivera ha explicado que “una cosa es que saber más idiomas te suba la puntuación, y otra que te impida acceder a un empleo en España”, y ha asegurado que “si me tienen que operar o atender, lo importante no es un certificado lingüístico, sino que te salven la vida”.

El líder de la formación liberal, durante su intervención ante el Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs) previa al Pleno del Congreso, ha pedido a los populares que los nervios por sus innumerables casos de corrupción no salpiquen la estabilidad del Estado, y ha avisado que “los problemas del PP que los resuelvan internamente, pero que no lo paguen los bolsillos de los españoles quedándose sin las reformas que este país necesita”, ya que, según ha explicado, “parece que algunos quieren aprovechar que no hay PGE para frenar la bajada del IRPF, o la equiparación de salarios a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

Albert Rivera ha detallado la iniciativa que defenderá Cs en el Pleno para que se habrá una Comisión de Investigación por los atentados en Barcelona y Cambrils, y ha defendido su necesidad para “mejorar en materia antiterrorista y evitar que en un futuro vuelvan a atentar en nuestro país”.

Otra de las medidas que Rivera ha avanzado, y que según ha informado se presentará la semana que viene, es una Ley para garantizar la independencia de la Fiscalía. “Queremos una Fiscalía del Estado, y no del Gobierno. Es uno de los puntos que está dentro de nuestro pacto de investidura y esperamos que esta vez Rajoy cumpla, porque a los españoles se les está acabando la paciencia con el Gobierno y a nosotros también”, ha censurado.

Por otro lado, Rivera se ha referido a las reuniones que Cs está manteniendo con otros partidos para reformar la Ley Electoral, y ha detallado que “hay espacio de entendimiento, y los ciudadanos nos piden que modernicemos nuestra Ley electoral para que los que tengan más votos puedan intentar gobernar”, y ha criticado el sistema electoral actual que, según el presidente de la formación naranja, solo beneficia a los nacionalistas. “No podemos estar toda la vida pidiendo perdón a PNV, PDeCAT o ERC en contra de lo que nos están pidiendo la mayoría de los españoles”, ha reprochado.