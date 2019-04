“Nuestra papeleta vale doble el próximo 28-A: Sánchez a su casa y Ciudadanos a La Moncloa”. Así lo ha manifestado el presidente de Ciudadanos (Cs) y candidato a la presidencia del Gobierno de España, Albert Rivera, en el acto de cierre de campaña celebrado en Valencia junto a la candidata de Cs al Congreso por Barcelona y portavoz de la Ejecutiva Nacional, Inés Arrimadas, el candidato a la presidencia de la Generalitat de Valencia, Toni Cantó, el candidato al Congreso por Madrid, Edmundo Bal, y la candidata por Valencia, María Muñoz.

“El 28A hay que decidir entre un gobierno de Sánchez con los separatistas o un proyecto constitucionalista liderado por Ciudadanos” ha explicado Rivera, al tiempo que ha señalado que “no quiero llegar a Moncloa por ostentar el poder, quiero cambiar España porque me gusta mi país”.

“Nacimos para que nadie rompiera nuestro país y defender la libertad en todos los pueblos de España” ha asegurado el candidato de Cs a la presidencia del gobierno, al tiempo que ha recordado que “casi una década después me siento preparado y con energías para gobernar España” y que “nadie nos ha regalado nada”.

“Sánchez ha intentado alimentar la fractura y polarizar en nuestra sociedad y yo creo que ha llegado el momento de independizarnos de Torra y Puigdemont” ha subrayado Rivera, además de destacar que “a los que quieren liquidar España no les daremos ni agua, no nos van a chantajear nunca más”. “España no puede estar empantanada en manos de hooligans que nos llaman bestias taradas y encima tengamos que hacerles caso” ha enfatizado el líder de Cs.

El presidente de la formación liberal ha agradecido “el trabajo de todos los que habéis hecho posible esta campaña, somos el equipo más enchufado y con las mejores ideas, aquí se respira ilusión, ganas y victoria”. “Si gana Ciudadanos, este país se pone en marcha el 29 Abril”, ha concluido Rivera.

La número uno por Barcelona, Ines Arrimadas, ha destacado que “Ciudadanos dará la campanada” y ha explicado que “las elecciones van de Sánchez o Rivera, de las mentiras de Sánchez o de la verdad de Rivera, de los enchufados de Sánchez o de la libertad y reformas de Rivera”. “Hay que elegir entre un presidente que rompe y estropea todo como Sánchez o un presidente que sabe unir, que forma equipo y que está preparado para gobernar este país” ha apuntado Arrimadas.

En esta línea, el candidato Edmundo Bal ha animado al voto, frente a “las mentiras” de Sánchez y ha asegurado que “Rivera es el presidente de la unidad, la libertad y la igualdad”. La cabeza de lista por Valencia al Congreso, María Muñoz, ha “Ciudadanos es el partido de la ilusión, de las ganas y de la victoria”.

Por su parte, el candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Toni Cantó, ha propuesto “ahorrar 750 millones de euros recortando duplicidades, enchufados y chiringuitos para destinar ese dinero a sanidad, educación y dependencia y para bajar los impuestos”. Además, Cantó se ha comprometido a “recuperar la libertad de los padres para que escojan la lengua en que estudien sus hijos y a sacarlos de los barracones”.