“El proyecto de Sánchez que señala a personas por su condición política es antagónico al proyecto de libres e iguales que defiende Ciudadanos”. Así se ha expresado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, sobre los lamentables hechos ocurridos el pasado sábado durante la manifestación del ‘Orgullo’ en Madrid, y ha anunciado que desde Cs “vamos a denunciar ante la Fiscalía las vejaciones y agresiones sufridas el pasado sábado en la marcha del orgullo por nuestros cargos y militantes”.

“El PSOE ha pisado una línea roja, no solo ya no está de nuestro lado, es que nos llamó perros por ir a Alsasua y no han condenado lo que ocurrió el sábado contra los militantes de Ciudadanos”, ha criticado Rivera, quien ha defendido que “la libertad es un valor que nos debe amparar a todos, y el ministro de Interior ha señalado a nuestros votantes para que sean agredidos”.

En una rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados, el líder de la formación liberal ha anunciado que se han presentado tres escritos a la Mesa del Congreso para que “se ponga en marcha el Congreso” y ha asegurado que “Sánchez no aparece en el Congreso porque Batet lo tiene cerrado para él”.

“Hemos pedido que se pongan en marcha las Sesiones de Control al Gobierno al igual que las Comisiones para que el Congreso deje de estar paralizado por el ‘sanchismo’”, a la vez que han solicitado la comparecencia del presidente para dar explicaciones “sobre su presencia en el Consejo Europeo”.

Sobre lo sucedido en Navarra, Rivera ha reprochado “la escena de la infamia que humilla a todos los votantes constitucionalistas”, y ha criticado que Sánchez “pacte con batasuna, lo que no había hecho ningún presidente del Gobierno, para que no gobernemos los constitucionalistas”.

“Uno no se puede definir como constitucionalistas y aliarse con quienes quieren liquidar este país”, ha defendido el presidente del partido naranja, quien ha respaldado que “hay una ruptura de Sánchez con el constitucionalismo, por eso nos ratificamos en que no tenemos nada que hablar con el PSOE para gobernar”.