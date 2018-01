“Las reformas que España necesita para mirar hacia el futuro y que Ciudadanos defiende están bloqueadas por el muro rojo y azul del viejo bipartidismo”, ha asegurado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha denunciado que “las necesidades del siglo XXI están paralizadas por las viejas premisas del siglo XX”.

Rivera, durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Forum Europa, ha mencionado la lucha contra el paro y la recuperación de la clase media como “algunos de estos desafíos”, ante los cuales Ciudadanos “defiende y ha propuesto en el Congreso reformas en materia laboral y educativa y lucha contra el paro, así como una profunda regeneración democrática y de la vida política”

El líder de Cs ha anunciado que la formación presentará este año una propuesta para luchar contra la precariedad laboral “porque el paro no se soluciona con parches”, y que Ciudadanos defiende “la recuperación de la clase media trabajadora con bajada de impuestos para devolverle el esfuerzo por sacarnos de la crisis”.

También ha mencionado la necesidad de una “revolución educativa que conecte a las universidades con las necesidades de la sociedad y combata el abandono escolar” y un programa de regeneración democrática que incluya la lucha contra la corrupción y la eliminación de aforamientos y la inclusión de listas abiertas “para que los españoles recuperen la confianza en sus representantes políticos”.

“El bipartidismo no propone nada porque sigue pensando igual que en el siglo XX y respondiendo con dogmas de izquierda y de derecha, y así España no arrancará”, ha subrayado Rivera, quien ha asegurado que Cs “representa un proyecto de futuro en esta legislatura transitoria en la que lo viejo no acaba de perecer y lo nuevo no acaba de nacer”.

En este sentido, el líder de la formación liberal ha subrayado que todas estas medidas “se enmarcan dentro de un proyecto nacional que gire en torno a valores civiles y constitucionales porque el futuro de España pasa por más igualdad y solidaridad, no por el supremacismo y la diferencia”. “Ciudadanos ha ganado en Cataluña porque ha defendido estos valores sin complejos. Los españoles sabrán valorar a quien defienda un proyecto nacional y no de partido”, ha precisado Rivera.

Por otra parte, Rivera le ha exigido a Rajoy que “cumpla con su palabra y con lo acordado en el pacto de investidura”, que contempla que los imputados por corrupción renuncien a su escaño. “Los pactos se tienen que cumplir y le pido a Rajoy que cumpla su palabra porque no es una exigencia sino algo a lo que él se comprometió a cumplir”, ha recalcado Rivera, quien ha subrayado que “la gente seria tiene palabra y no juega a la bolita”.

“El futuro de España está parado por la corrupción del PP. Si Rajoy tiene palabra, habrá Presupuestos, bajada de IRPF, ampliación del permiso de paternidad y equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con las policías autonómicas”, ha afirmado Rivera, quien ha advertido que, en caso contrario, “el PP estará embarrando el futuro de los españoles”.