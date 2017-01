El presidente de Ciudadanos (C’s), Albert Rivera, ha acusado al Gobierno de Rajoy de mostrarse “incapaz de ser valiente y reformar el modelo energético para que no paguen siempre los mismos”, en respuesta a que el recibo de la luz vaya a dispararse coincidiendo con la ola de frío. Rivera ha calificado de “parche tras parche” las políticas energéticas de Zapatero y del PP, y ha propuesto que se lleve a cabo “una reforma profunda” que pase redactar un plan de futuro “que no dependa del ministro de turno y en el que la energía no tenga una carga impositiva tan alta”.

El presidente de C’s, de visita en Barcelona para reunirse con la presidenta del el Grupo Municipal de Ciutadans en el ayuntamiento de la ciudad, Carina Mejías, el resto de concejales de la formación y con representantes del sector de la hostelería y la restauración, ha pedido asimismo a Rajoy que apueste por las energías renovables y que “suprima el injusto impuesto al sol”.

Pese a que la subida del recibo de la luz es una mala noticia, Rivera ha recordado que “por suerte, y gracias al punto 65 del acuerdo de investidura con C’s, ahora se dispone de un bono social que protege a las familias más vulnerables y que impedirá que se le corte la luz a nadie”. No obstante, el líder la formación naranja ha matizado que el Gobierno “siempre puede intervenir el precio de la energía en el mercado, a través de la comisión de la competencia, si se cree que hay abusos”.

Además, Rivera se ha mostrado “satisfecho” de que el Consejo de Ministro vaya a aprobar mañana un decreto que permitirá que todos los afectados por las cláusulas suelo “puedan cobrar en efectivo y sin perder ningún derecho, como se ha acordado con C’s”

Después de la reunión con restauradores y hoteleros barceloneses, Albert Rivera ha lamentado que “en la primera ciudad turística del país las trabas de la administración sean el principal temor de los profesionales del sector. El presidente de Ciudadanos ha acusado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de “apostar por el turismo de borrachera y criminalizar al sector, mientras Ciudadanos apuesta por el turismo de calidad”. “Si quitamos las terrazas y cubrimos ese espacio con vendedores ilegales de latas y con el top manta, se molesta más a los vecinos, se pagan menos impuestos y baja la calidad del turismo”, ha advertido Rivera.

Por su parte, la presidenta del Grupo Municipal de C’s en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, ha culpado a Colau de “ser un impedimento para el desarrollo económico de la ciudad porque le pone todas las trabas posibles, lo que provoca pérdida de inversión, iniciativas empresariales y empleo”. Mejías ha defendido a C’s en Barcelona como “la alternativa a la izquierda radical que está teniendo un efecto pernicioso y a los independentistas que quieren dividir y enfrentar”. La líder de la formación naranja ha anunciado que el grupo municipal barcelonés ha hecho entrega a Albert Rivera de un paquete de propuestas para que “defienda los intereses de Barcelona desde el Congreso de los Diputados”.