“España y los españoles no se merecen un gobierno que tenga paralizada la actividad parlamentaria en este país”, le ha reprochado la portavoz socialista, Margarita Robles, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la sesión de control del Pleno del Congreso, en la que Robles ha hecho balance de los trece meses de gobierno.

“Durante este periodo de sesiones la actividad legislativa que han traido a esta Cámara es inexistente” –le ha dicho- “Y la prueba, es que en el último Consejo de Ministros han presentado algo que llaman un plan anual normativo, en el que dicen las leyes que van a hacer para el próximo periodo de sesiones. “Déjense de argumentarios, déjense de planes anuales de 142 folios”, ha reclamado. “Nos tranquiliza que sea un plan anual y no sea un plan quinquenal”, ironizó.

La portavoz socialista ha señalado que, en el presente periodo de sesiones, el Gobierno ha presentado solo 14 proyectos de ley, de los que 9 respondían a iniciativas de la UE y, de los 5 restantes, 2 hacían referencia al cupo y al concierto vasco. “Y mientras tanto, España es el país que tiene la segunda mayor tasa de paro de Europa; es un país donde están presentes las mayores desigualdades de renta de Europa; por no hablar del sistema de la Seguridad Social, y de la falta de poder adquisitivo de los pensionistas”, ha criticado. “Creo que ustedes viven en el país de Alicia, en el país de las maravillas”.

Además, Robles ha reprochado a Rajoy que se comporte “con la soberbia de la mayoría absoluta”: “Se creen que tienen mayoría absoluta y no solamente no hacen sino que no dejan hacer a la oposición”, ha afirmado, recordando que el Gobierno ha vetado 44 proposiciones de ley de la oposición, “todas ellas que afectan a aquellos que lo pasan peor en la crisis: a los parados, a los jóvenes, a los dependientes”. “Y cuando se aprueba la toma en consideración de una ley la llevan a dormir el sueño de los justos”, ha añadido, en referencia a los 35 plazos de prórroga de enmienda que acumula la iniciativa sobre el Salario Mínimo Interprofesional.