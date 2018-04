Margarita Robles reprocha al ministro de Hacienda que alardee de la credibilidad de los Presupuestos Generales del Estado el mismo día en el que dimite Cifuentes por haber mentido durante semanas. El PSOE presenta una alternativa a los PGE de la derecha.

La portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles, ha asegurado que la intervención del ministro Cristóbal Montoro en el Pleno de Presupuestos Generales del Estado, “nos ha producido un auténtico sonrojo: este es un Gobierno que no tiene ninguna credibilidad y por lo tanto, venir aquí a alardear de ello, nos parece una falta de respeto”.

En segundo lugar, la portavoz socialista ha subrayado que Montoro ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones la idea de” crecimiento económico”, y si bien, ha indicado que “es verdad que España está creciendo al 3 por ciento”, Robles ha matizado que dicho crecimiento “no es como consecuencia de las políticas de Rajoy, sino por el esfuerzo de todos los españoles, fundamentalmente las clases medias y trabajadoras y también, como consecuencia del apoyo internacional y de las políticas monetarias europeas”. “Para el GPS tiene una parte de ofensivo que Montoro diga que el Gobierno quiere repartir el crecimiento económico, cuando lo que hace es un Presupuesto con unas políticas sociales y con un gasto social del 38 por ciento, una cifra muy inferior a la de otros países de la UE”, lamentó la diputada del PSOE.

“Montoro quiere reducir el déficit público a costa de reducir el gasto público y social”, ha incidido Robles para indicar también, que ha puesto como ejemplo la política que contienen los PGE en materia de “pensiones”. Así, ha asegurado que “el planteamiento que se hace en los PGE sobre las pensiones es un parche para este año que no aborda el déficit estructural de la Seguridad Social; un déficit por valor de 80.000 millones de euros, al que no se le da ninguna respuesta. Algo muy grave”. Robles ha afeado al Ministro que diga que “se suben las pensiones de viudedad porque han estado incumpliendo algo que legalmente se exigía en relación a las pensiones de personas de más de 65 años, durante 6 años. No tienen ninguna credibilidad”.

Por otro lado, la portavoz socialista ha lamentado que el responsable de Hacienda haya defendido la reforma laboral. ¿Pero qué reforma laboral señor Montoro, cuando ha traído consigo la precarización en el empleo?” Además, resaltó que “uno de cada cuatro contratos son a tiempo parcial” y también criticó que “no haya dicho nada ni la brecha salarial de las mujeres, ni de que ayer el Gobierno vetó la Ley de Igualdad laboral propuesta por el PSOE”. Igualmente, recordó que “no se ha reconocido el incumplimiento de la dotación de los 200 millones de euros pactados para el Pacto contra la Violencia de Género”.