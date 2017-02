La portavoz de Energía del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs), Melisa Rodríguez, ha exigido al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, en relación a la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear de renovar la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña que “por motivos de seguridad no reabra la central nuclear”.

Rodríguez ha explicado que desde la formación naranja “no apoyaremos nunca reabrir una Central Nuclear que cerró por no realizar las inversiones requeridas en materia de seguridad”, y ha mostrado su preocupación porque el debate de fondo no sea tanto “reabrir Garoña o no, sino sentar precedentes para alargar la vida útil del resto de centrales nucleares”.

La portavoz de energía del GPCs ha querido dejar claro que desde su formación “queremos un Consejo de Seguridad Nuclear independiente, técnico y que esté ajeno a la política”.