“La carta de Torra al Rey es una nueva artimaña de los dirigentes del ‘procés’; quieren hacer creer que ofrecen diálogo pero ya no engañan a nadie”. Así lo ha dicho la diputada de Ciudadanos (Cs), Lorena Roldán, en relación a la carta que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, hizo llegar ayer al Rey Felipe VI “haciendo ver que quiere dialogar con el jefe del Estado que su partido ha declarado persona non grata en algunos municipios catalanes”.

En una rueda de prensa en el Parlamento de Cataluña, Lorena Roldán ha destacado que “el propio Torra parece que mañana no quiere asistir a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo para no coincidir con el Rey” y ha explicado que “como tarraconense” está “indignada porque el presidente de la Generalitat no hace de presidente de todos los catalanes” puesto que “no tiene ningún inconveniente al asistir a actos de la ANC y Òmnium Cultural” mientras no quiere asistir a “un acontecimiento que es muy importante para Cataluña”.

Por otro lado, la diputada de Cs ha anunciado que su grupo parlamentario ha presentado en la cámara catalana una Proposición de Ley* para “garantizar la accesibilidad y la seguridad de los espacios públicos infantiles destinados al ocio y el juego, que son esenciales en el desarrollo y la formación de los niños”. El mismo día que finaliza el curso escolar y muchos niños empezarán a disfrutar de los parques infantiles, ha manifestado que la normativa de este tipo de espacios “es abstracta” y, por eso, “Cs ha concretado medidas de seguridad y de integración para los menores con necesidades especiales”.