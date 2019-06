La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Senado y en el Parlament de Cataluña, Lorena Roldán, ha asegurado que “por mucho que nos insulten o nos tiren pintura no van a conseguir callarnos en nuestra defensa por los derechos del colectivo LGTBI”.

Tras las agresiones sufridas por la formación naranja en las celebraciones del orgullo organizadas en Barcelona, Valencia y Sevilla, Roldán ha explicado que”nadie ha salido del armario por su condición sexual levantando la mano y enfrentándose a los autoritarios para que ahora vengan otros autoritarios a encerrarles en otro armario por sus ideas”, y ha anunciado que tras la agresión sufrida en Barcelona, donde varias personas atacaron el autobús de Cs, “vamos a emprender las acciones legales que correspondan para identificar a quienes nos atacaron ayer porque la intolerancia no puede quedar impune”.

La portavoz de Cs en el Senado también ha tenido palabras de preocupación por los incendios que estos días están arrasando nuestro país, y ha trasladado todo el apoyo y agradecimiento a los profesionales que están trabajando para controlar dichos incendios, a la vez que ha lamentado”declaraciones muy irresponsables como la del conseller Buch, que ni siquiera en un tema tan sensible y delicado como este es capaz de dejar de lado el procés e incluso hacen política con las llamas”, al igual que ha tenido palabras para la ministra Celaá, “que demuestra como el PSOE compra todos los marcos y mantras del separatismo, y nos habla de un incendio en territorio catalán español. No sabemos que parte de Cataluña no es España”.