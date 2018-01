LETRADOS DEL PARLAMENTO

Preguntada por la posibilidad de que los letrados retuerzan el reglamento para que la investidura de Puigdemont pueda realizarse, la también ministra de la Presidencia opina que el informe de los letrados es muy claro, tanto en la delegación de voto de los huidos a Bruselas, como en una investidura que no sea personal o presencial hecha por el candidato. “Nosotros vamos a adoptar todo tipo de medidas y decisiones para que esa investidura no se produzca, es imposible. Puigdemont ha llegado al final del trayecto”, declara.

Así, recalca que Puigdemont puede adoptar decisiones poco razonables “porque es su manera de ser y ya nos tiene acostumbrados”, pero explica que no puede ser presidente de la Generalitat y los saben los suyos y el independentismo. No se puede votar desde el exterior, explica la vicepresidenta, porque es como “si yo quisiera irme de vacaciones al Caribe y desde allí llevar los consejos de Ministros. Desde luego el acto de presentación de un Gobierno, es un acto personal, indelegable, intransferible y que tiene que hacer el candidato y eso es clarísimo, porque lo han dicho los letrados”.

“Puigdemont decidió no rendir cuentas ante la justicia y ahora tiene que ser responsable de sus decisiones y asumirlo”.

SITUACIÓN DE LOS DETENIDOS

En este punto, Soraya Sáenz de Santamaría ha querido dejar claro que a cualquier Gobierno lo que le conviene es que se aplique la ley y que los tribunales juzguen y decidan con independencia y por esto mismo, subraya que un Gobierno democrático tiene que velar porque la ley se cumpla y que los tribunales cumplan con sus obligaciones con independencia.

DESACTIVACIÓN DEL 155

En esta línea, la vicepresidente del Gobierno de España ha destacado que el artículo 155 de la Constitución Española será desactivado cuando tome posesión de su cargo el nuevo presidente. Según explica Sáenz de Santamaría, no es suficiente la investidura sino que es necesario que el nuevo presidente de la Generalitat asuma físicamente ese cargo que le da quien hoy está al frente de esa administración por el 155, que es el Gobierno de España. “Será ese momento de traspaso de poderes, donde el gobierno saliente se lo dé al entrante y en este caso, el Gobierno le da posesión siendo presidente de la Generalitat”, ha confirmado.

Asimismo, la dirigente popular señala que Puigdemont solo puede ser elegido con una flagrante vulneración de la ley y “espero que el presidente del Parlament no empiece su carrera política al frente del Parlament violentado las normas y yo lo que le pido que no repita el espectáculo del 6 y 7 de septiembre.

CIUDADANOS NO CEDE UN DIPUTADO AL PPC

Con la decisión de Ciudadanos de no ceder un diputado a los populares de Cataluña para que puedan tener grupo porpio en el Parlamento, la ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales dice no entender esta situación ya que no “se trata de una carrera por ver quién llega el primero en el constitucionalismo sino porque éste sea el primero, y dado que ha ganado en Cataluña es necesario que tenga voces”. De esta manera, critica la decisión adoptada por Rivera y Arrimadas, pidiendo explicaciones al respecto, “porque no de están dando la mayoría a Esquerra y a Junts Por Catalunya en las comisiones, perdiendo capacidad de actuación y eso lo tendrá que explicar a sus votantes.

RESULTADOS DEL PPC

Soraya Sáenz de Santamaría ha comenzado esta parte de la entrevista valorando los resultados obtenidos por el PP de Cataluña en las pasadas elecciones autonómicas de Cataluña. En palabras del presidente del Gobierno durante la Junta Directiva Nacional celebrada este lunes en la sede de los populares, la vicepresidenta ha explicado que nos encontramos ante una crisis muy importante y uno de los problemas graves del país ha sido la crisis económica pero para la que “adoptamos las mejores decisiones a fin de garantizar la convivencia y poner freno al desafío independentistas.

Respecto a los resultados obtenidos por el PPC en Cataluña, Sáenz de Santamaría afirma que en las elecciones autonómicas se producen unos resultados y en las generales, el partido de Gobierno tiene otras. Así, explica que en las últimas Generales se vio cómo el PP obtuvo unos resultados muy buenos en Cataluña, y por eso “no se puede extrapolar las autonómicas con las Generales porque en algunas autonómicas Ciudadanos ha obtenido unos resultados y en otras, como las gallegas y vascas, no ha sacado escaño y eso es algo muy especial y particular”.

Así, la vicepresidenta explica que el artículo 155 de la Constitución se ha aplicado con solvencia, anticipándose incluso a lo que podría pasar, “que es hacer una investidura o toma de decisión con plena garantía de legalidad”.

DIÁLOGO CON EL NUEVO GOVERN

En este punto, la vicepresidenta aclara que la vía por la que debe apostar el nuevo gobierno de la Generalitat es el de la legalidad y “uno puede ser independentista siempre y cuando respete la ley. Nosotros dialogaremos como dialogamos con otras Comunidades Autónomas que respetan la ley. Nosotros nos reunimos con la Generalitat porque decían que había 45 puntos importantes que le interesaban a los catalanes y algunas se han resuelto porque verdaderamente lo eran, pero solo querían hablar del referéndum y eso era imposible.