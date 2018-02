La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales de España, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado esta mañana durante una entrevista en “El programa de Ana Rosa” de Telecinco, que Puigdemont es no es lo suficientemente valiente para decir lo que ha hecho y ha huido de la justicia.

“Como diría Fraga”, recuerda la vicepresidenta del Gobierno, que “lo de las tutelas no existe y espero que Puigdemont no piense que va a seguir gobernando Cataluña y vivir a costa de los catalanes”.

Así, Sáenz de Santamaría explica que “los expresidentes tienen en algunas comunidades autónomas una renta, pero deben cumplir con obligaciones y lo que se nos olvida es que Puigdmeont es un huído de la justicia y ese señor en vez de ir a la justicia y decir no he hecho esto, ha huido de la justicia. A veces se nos olvida porque ha seguido esa dinámica en Bruselas, ha sabido manejar los mensajes pero este señor no es lo suficientemente valiente para decir que esto lo hehecho con todas las circunstancias.

En esta misma línea, insiste en que la decisión tomada por los jueces ante la reiterada de la “euroorden”, se hizo para que Puigdemont no sea de mejor condición que el resto de personas que incumplieron la ley. Subraya que “la euroorden se puede activar cuando el Tribunal Supremo lo considere oportuno y vea cosas que no vio al principio”.

“La herencia que ha dejado Puigdemont es bastante negra”, destaca la vicepresidenta del Gobierno, mientras continúa afirmando que la misma se basa en la radicalidad, el ambiente social crispado y el daño económico sufrido en Cataluña. Recuerda que los independentistas defienden la república en público y en privadoi dicen que no es posible y que el procés ha terminado. “Esto ha llegado a su fin”, ha sentenciado.

“Es ridículo todo. Yo lo que les pido es un poco más de respeto para Cataluña”.

ELECCIÓN E INVESTIDURA DE UN CANDIDATO

Preguntada por la duración del proceso hasta la posible elección de un candidato al que investir como presidente de la Generalitat, Sáenz de Santamaría explica que “primero ha habido unas elecciones y esto no puede permanecer así indefinidamente. Puigdemont tiene que rendir cuentas a la justicia y cuando los tribunales consideren que hay elementos para acusar, puede se que le procesen y da igual que esté donde esté porque no tendrá derechos políticos”.

Asimismo, aclara que el diálogo con los independentistas no ha sido pobile ya que cuando fue a reunirse con Junqueras y hablar sobre 46 puntos que llevar a cabo en la región en materia de infaestrucutras, movilidad, servicios sociales, etc., “no quiso hablar de ninguno de ellos y me dijo que solo quería hablar del referéndum. No quiso escuchar y se volvió con los papeles”.

“Para un Gobierno es importante tener interlocutores pero ante esta situación a lo único que han estado ha sido en saltarse la ley”, afirma.

ARTÍCULO 155

En este punto, la también diputada del PP por Madrid, ha explicado que no fue fácil poner en marcha el artículo 155 ya que “a principios de septiembre, PSOE y CS, nos acosnejaban que no lo aplicaramos, pero nosotros pensábamos que era una medida de calado y que debería contar con el apoyo de los partidos constitucionalistas”.

Asimismo, Sáenz de Santamaría ha explicado ante las cámaras de Telecinco, que Puigdmeont “quería hacer la investidura para después decir que no le han dejado serlo, pero el Gobierno ha evitado un riesgo y gracias al aval del Tribunal Constitucional se ha evitado un problema mayor”.

Lamenta que en Cataluña el rédito se lo haya llevado más Ciudadanos que el PP y que la gente, que ha votado útil en Cataluña, se vea defraudada porque la formación naranja no tome la iniciativa. Puesto que el voto es útil “hagamos cosas, manifestemos quien ha ganado las elecciones, porque da la sensación que Puigdmeont ha sido el ganador de estas elecciones”, subraya la vicepresidenta.

ENCUESTA DEL CIS

En este punto, explica que parece que las encuestas ahora miden estados de opinión y que muchas veces “aparte de de medir generan opinión y unas necuestas a tanto tiempo hay que analizarlas aunque la competencia es buena pero hay que poner el foco para que la gente vea lo que defendemos y lo que hacemos unos y otros porque eso al final se verá reflejado por los Ciudadanos”.

Además, insiste en que Inés Arrimadas debería haberse movido en Cataluña y estar todo el día yendo al señor Torrent para que le explicara lo que hay detrás y que todo lo que están planeando perjudica a Cataluña”.

“El señor Torrent sabe dónde está el Gobierno de España y si él se ajusta a la legalidad y respeta el Parlament y a los catalanes, aquí está el Goiberno de España mientras cumpla ley y espero que el presidente del Parlament lo respete”.

PRISION PERMANENTE REVISABLE

Sobre la Prisión Permanente Revisable, la ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales de España explica que la PPR fue algo defendido por el PP antes de 2011 y que la llevaron a la ley. Asegura que “existe en países de nuestro entorno y que las penas cumplen varias finalidades, una de ellas, la reinserción, pero también la protección de la sociedad. “Nostros creemos que tiene que manetenrse e incorproar nuevas figuras, hacer un seguimiento y esos padres se están manifestando para que se mantenga y los partidos están escuchando, por sensibilidad.

“A veces las famílias tienen la sensación de que ya nadie se preocupa y debemos acompañarles en ese duelo”, ha concluido.