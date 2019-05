El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, llamó este jueves a la movilización en las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo domingo para que todos “volvamos a sonreír como lo hicimos el 28A”, cuando “respiramos aliviados” tras ganar las elecciones generales y frenar a las tres derechas. “Puede haber gente que considere que el trabajo ya está hecho, pero no nos confiemos, no nos relajemos: vayamos todos a votar, porque las urnas del 26M están vacías. Pido un voto de coherencia y a favor del futuro y el avance”, subrayó el líder socialista.

En su intervención, ante 2.000 personas congregadas en la Fàbrica de Creació Fabra i Coats de Barcelona, Sánchez agradeció el “esfuerzo extraordinario” de la militancia socialista que trabaja en las agrupaciones y se deja la piel estas semanas para lograr un nuevo triunfo en las urnas: “Gracias, porque sois lo mejor del Partido Socialista. Gracias, porque esta victoria será la vuestra”, reconoció el secretario general, que pidió confianza en las candidaturas socialistas para “avanzar” y no “retroceder”; para construir una sociedad donde “cabemos todos” y no donde se siga “dividiendo”.

En este sentido, Sánchez explicó que los avances que impulsará su Gobierno en materia educativa –con medidas como el incremento de las becas–, laboral –con la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores–, de transición ecológica o en favor de los derechos y las libertades de las mujeres no podrán ser tan “rotundos” si en los municipios no hay alcaldes y alcaldesas socialistas que crean en esas medidas. “Porque el 26M no va de la superviviencia de uno, dos o tres líderes de la derecha, sino de la supervivencia del Estado del bienestar y de un voto rotundo a favor de la justicia social, la limpieza y la convivencia”, dijo. “Por eso necesito a Jaume Collboni como aliado aquí, en Barcelona”, explicó el número uno del PSOE.

Precisamente en clave municipal, Sánchez dijo que la pregunta que hay que responder el domingo en la Ciudad Condal es “si queremos una Barcelona que vuelva a ser Barcelona o una Barcelona sometida a los intereses personales y al procés independentista”. El socialista rechazó “la inoperancia de Ada Colau” y “el independentismo” de ERC, y llamó a confiar en la “gran avenida de oportunidades y de compromiso con Barcelona que representa Jaume Collboni”. “Será un extraordinario honor volver tras el 26M como presidente del Gobierno y que Jaume me reciba como alcalde”, apostilló.

El candidato socialista a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, prometió que para él “Barcelona será lo primero” y que “nunca” subordinará los intereses de la ciudad y de los barceloneses y barcelonesas al procés independentista. “Progreso o procés, esa es la elección que vamos a tener el próximo domingo”, dijo Collboni, que criticó el “fracaso” de Colau y que siempre haya optado por poner a Barcelona al servicio del independentismo. Frente a ese modelo, dijo, el PSC es garantía de un gobierno “para todos y todas”, garantía “de un buen gobierno” y garantía de que no habrá subordinación ante el independentismo. “Volvamos a ser una ciudad orgullosa: diremos que Barcelona ha vuelto porque ha vuelto a tener un alcalde socialista”, concluyó.

También tomó la palabra en el acto del cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo y ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, Josep Borrell, quien resaltó que es “imprescindible que los europeos nos juntemos más” en un “mundo de gigantes” donde “solos no pintamos nada”. Esa Europa, prosiguió, debe ser “renovada, fuerte, unida y social”, con un seguro de desempleo europeo, un salario mínimo común, medidas decididas contra el cambio climático y ambición para encabezar la próxima revolución digital. “Estas elecciones son importantísimas para Europa”, dijo Borrell, que subrayó que el socialismo español es ahora referente en toda la UE.

El candidato socialista a la Presidencia de la Comisión Europea, Frans Timmermans, llamó por su parte a defender este domingo valores como la igualdad y la justicia social. “Nosotros miramos al futuro y no al pasado”, proclamó Timmermans, quien expresó su deseo de comenzar a escribir una nueva página en Europa “que sea como la que se ha empezado a escribir en España” tras las elecciones generales del 28 de abril. “La gente sueña con un futuro mejor que podemos construir como europeos: queremos reformar Europa para que sea justa, solidaria y progresista, y los socialistas somos la única garantía para conseguirlo, así que votemos con el corazón, llenemos las urnas de votos socialistas y hagamos que Europa cambie”, pidió.

Núria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet y candidata a la reelección, puso el acento en el valor de los alcaldes y alcaldesas del PSC, que han “dado la vuelta” a su ciudades para hacerlas “dignas, sostenibles y ambiciosas”, y para convertirlas, en definitiva, en espacios “donde los sueños colectivos” se pueden hacer realidad y donde “no se separa a nadie” y se trabaja “por la convivencia”. Marín vaticinó que Collboni será el próximo alcalde de Barcelona y afirmó que él será quien haga de la ciudad una Barcelona “fuerte, valiente y ambiciosa”.

Finalmente, Miquel Iceta, primer secretario del PSC, advirtió a los independentistas y a la derecha de que su “sectarismo” y su “complicidad”, respectivamente, no conseguirán frenar a los socialistas: “Porque cuando nos ponemos en marcha somos imparables. Lo demostramos el 28 de abril parando a las tres derechas”, subrayó. Iceta definió el proyecto socialista como el de la “convivencia, el diálogo y las soluciones”, y llamó a “reforzar las opciones de progreso” votando masivamente este domingo, para que “los que ganamos el 28A ganemos también el 26M, para que las políticas sociales y de izquierdas marquen la agenda”, concluyó.