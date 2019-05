En un mitin celebrado esta mañana en Santander, el líder socialista ha apelado a la movilización en esta recta final de la campaña para las elecciones municipales, autonómicas y europeas, para “no dejar la faena a medias” tras la victoria en los comicios generales del 28 de abril. “Tenemos que decirle a la derecha y a sus tres siglas, ultraclaro, que España y los españoles, de manera mayoritaria, para su país, para su región y para sus ciudades lo que quieren es justicia social, convivencia, limpieza y regeneración democrática”, ha aseverado.

Por todo ello, Pedro Sánchez ha demandado votar a los candidatos y candidatas del PSOE en las elecciones de mayo, para que se siga garantizando “progreso, avance y futuro”, al tiempo que ha recordado que los avances que defiende el Gobierno no podrán ser “tan rotundos” si no encuentran aliados en los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

Para el jefe del Ejecutivo en funciones, la próxima legislatura, que se inicia mañana, debe estar encaminada a construir “la España de las oportunidades” y hacer posibles medidas para, por ejemplo, facilitar la emancipación de los jóvenes mediante un ambicioso plan de vivienda pública. Pero también ha desgranado nuevos avances que su gabinete pondrá en marcha, como acabar con el copago farmacéutico, garantizar el derecho a una muerte digna y a la eutanasia, poner en marcha un nuevo Estatuto de los Trabajadores y combatir la brecha salarial. En definitiva, medidas para la justicia social, la convivencia y la regeneración democrática frente a la derecha “y sus tres siglas”.

En la tierra natal del recientemente fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, el líder socialista ha tenido palabras de recuerdo hacia el ex secretario general del PSOE y ex vicepresidente del Gobierno y a su trabajo. “Ahora que hay algunos que van poniendo cordones sanitarios nada más y nada menos que al PSOE, que fue quien puso en pie la Constitución española en nuestro país hace cuarenta años. Ahora que van dando lecciones diciendo que los constitucionalistas son otros y que el PSOE no lo es, a mí me gustaría recordar no las palabras, pero sí la obra de Alfredo Pérez Rubalcaba para decir lo siguiente: la Constitución no es patrimonio de nadie, es la patria de todos los españoles y de todas las españolas”, ha proclamado.

RESTO DE ORADORES

En este acto también han tomado la palabra los candidatos a la Alcaldía de la capital cántabra, Pedro Casares, y a la Presidencia de Cantabria, Pablo Zuloaga.

Zuloaga, como antes ha hecho el presidente, ha llamado a la movilización, puesto que “cuando la gente vota ilusionada, la derecha se queda donde tiene que estar: en el banquillo de la oposición”.

Casares ha apelado a hacer posible el cambio frente a la “estrategia del miedo” del PP en la capital cántabra, un miedo “que no construye hospitales, ni abre escuelas, ni atiende a los mayores, ni a los desempleados…”.