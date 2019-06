Celaá sostiene que el Gobierno no quiere elecciones y está convencida de que las filas de Podemos apuestan por la cooperación con el PSOE.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, trabajará “en profundidad” para sacar adelante su investidura en este mes de julio porque “ningún buen alumno lleva las notas a septiembre” y porque el Ejecutivo desea evitar una repetición de las elecciones, ha señalado este viernes la ministra portavoz, Isabel Celaá.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá no ha dado pistas sobre la fecha que el candidato elegirá para celebrar el debate de investidura y ha precisado que invertir esfuerzos en sacar la votación adelante no tiene por qué ser una cuestión de alargar el tiempo en el calendario.

El próximo 2 de julio, Sánchez fijará con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la fecha del debate de investidura, que tendrá lugar en el mes de julio. Hay mayores probabilidades de que el debate se programe la segunda o cuarta semana de julio, dado que hacerlo la tercera llevaría la fecha de unas eventuales segundas elecciones al puente de Todos los Santos en noviembre, lo que podría afectar a la participación.

Si el jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, parecía amenazar con ir directamente a unas segundas elecciones si la investidura no salía al primer intento porque no habría segunda vuelta, la portavoz ha matizado este viernes esa posición, aclarando que el Gobierno no piensa en ir a una repetición electoral, incluso cuando tiene sondeos sobre intención de voto que le son favorables. Hacerlo, ha explicado, supondría lanzar el mensaje a la ciudadanía de que “su voto se ha tirado a la basura”.

Por ello, ha invitado a los ‘morados’ a que reflexionen sobre la propuesta que Sánchez les ha planteado para que ocupen cargos en la Administración del Gobierno, pero fuera del Consejo de Ministros, al considerar que se trata de una oferta de “enorme entidad e importancia”.

“La Administración hace mucho por llevar los contenidos adelante”, ha argumentado Celaá, quien ha reivindicado que “las filas tanto del PSOE como de Unidas Podemos son coincidentes en los objetivos y saben que esa cooperación puede y debe llevar a buen puerto”.

La portavoz se ha esmerado en intentar dejar claro que el Ejecutivo no se pone para nada en el escenario de asumir que va una primera investidura fallida. “Sería frívolo pensar que lo que podemos hacer en julio vamos a llevarlo unos meses más allá”, ha señalado en contraposición con la insinuación hecha por el propio Iglesias al asumir que estaría en mejores condiciones de negociar en septiembre que ahora.

EL GOBIERNO, OPTIMISTA

“Si se ponen de acuerdo en los países europeos, ¿cómo no nos vamos a poner nosotros de acuerdo cuando estamos en una coyuntura económica favorable, cuando tenemos una extraordinaria posición en Europa, cuando somos jefes de la socialdemocracia, cuando realmente tenemos un país que da gusto cuidarlo y que nos sentimos con fortaleza y con proyecto para España suficiente como para poder abordarlo ya?”, ha razonado.

Tras indicar que no hay otra alternativa de Gobierno posible aparte de un Ejecutivo liderado por Sánchez, Celaá ha instado a concentrar los esfuerzos en julio para formar Gobierno, apelando a la “responsabilidad” de las fuerzas políticas.

Celaá ha desmentido que el Ejecutivo esté priorizando formar Gobierno con la colaboración de las formaciones de derecha como ha asegurado la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero, en unas afirmaciones que, reconoce Celaá, sorprendieron al Gobierno.

Y ha hecho un llamamiento a no ser “tan pesimistas” respecto del desarrollo de las negociaciones, que no tienen que tener el resultado de “suma cero”, con una de las partes sometida a la otra. “Tenemos que pensar en win win, en algunas estrategias en las que realmente se pueda llegar a acordar”, ha defendido.