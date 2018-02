El ministro de Fomento de España, Íñigo de la Serna, ha asegurado esta mañana durante una entrevista en el programa “Hoy por Hoy” de la Cadena SER, que ante las previsiones de nieve de esta semana, “debemos ser cautos e informarnos bien porque la situación por el temporal de frío y nieve es muy complicada”.

Ante esta situación y después del temporal de nieve que colapsó la AP-6 el día de Reyes, el ministro de Fomento insiste en responsabilizar de lo ocurrido a la empresa concesionaria, recordando que tiene varios expedientes abiertos por lo que sucedió.

En este sentido, el ministro de Fomento ha confirmado ante los micrófonos de la Cadena SER, que estudiarán la posibilidad de que la empresa concesionaria tenga que llevar a cabo inversiones adicionales y asumir los gastos en los que tuvo que incurrir la Administración del Estado. Afirma que la decisión de sufragar los gastos que supuso el desplazamiento de la Unidad Militar de Emergencia a la zona de los hechos, corresponde al Ministerio de Defensa.

RAJOY CANDIDATO A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

En este punto, el responsable de la cartera de Fomento, señala que únicamente el candidato alternativo en España ante las próximas elecciones generales, es Mariano Rajoy y que todo lo demás, “son cabalas”.

Desmiente los rumores que la periodista dice que hay en torno a su persona como candidato a las elecciones, asegurando que “lo que dicen en torno a mí no es así ya que mi resposabildiad es la que es. La única quiniela que hay en el Gobierno y en el PP es la que pone a Rajoy como candidato porque es el único y porque es el mejor. Yo bastante tengo en no defraudar la confianza que el rpesidente del gobierno ha depositado en mí y eso es lo que me preocupoa”.

CUESTIÓN CATALANA

El ministro ha criticado en este punto las declaraciones hechas por la oposición sobre la actuación y/o decisiones llevadas a cabo en Cataluña para atajar la crisis independentista surgida. “Lo difícil es asumir responsabilidades como lo está haciendo Rajoy con el conflicto catalán. El que tiene que decir es el que tiene que decidir”, ha declarado.

Asegura que no estamos ante un incumpliento de la legalidad gracias a la aplicación en el Senado del artículo 155, y a pesar de eso, “lo que decían algunos de que el gobierno arriesgó en la aplicación de un recurso, que posibilitó que posteriormente el Constitucional se pronunciara ante las medidas que se adoptarían en el Parlamento para poder llegar a la normalidad”.

Asimismo, De la Serna subraya que las decisiones adoptadas a raíz de la situación vivida en Cataluña, han sido elaboradas en el Consejo de Ministros, “y eso lo valoro muy positivamente. Nosotros intentamos que no se produjera un espectáculo lamentable con el Sr. Puigdemont actuando ilegalmente en el Parlament y hay que entender que llegamos con los tiempos muy muy justos para intentar solventar. Se viven muchas de estas actuaciones prácticamente al minuto”. Asegura que aunque el informe del Consejo de Estado no avalara la impugnación para la investidura de Puigdemont, reconoce que se tomó una decisión porque “hay que tomar la inicitaiva política y la valentía, lo hizo muy bien el presidente”.

De la misma manera, subraya que hay una cosa que sabemos y que es cierta, que es que el TC no se hubiera pronunciado nunca si el Gobierno no hubiera presentado el recurso. “Lo que tiene que hacer Puigdemont en estos momentos es ir al Supremo”, ha sentenciado.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Aquí, el ministro subraya que respecto a la cuestión de la Prisión Permanente Revisable, “lo que se esta haciendo es tener acción de Gobierno”. Critica lo que algunos grupos políticos dicen cuando explican “que hay otras cosas más importantes” y por eso el asegura “que estamos actuando en este campo pero también en otros muchos y hay una dmenada ciudadana que para determinadas circunstancias se puede llevar a cabo una Prisión Permanente Revisable”.

RESCATE AUTOPISTAS RADIALES

Sobre este asunto, el ministro de Fomento. Íñigo de la Serna, ha confirmado ante los micrófonos de la Cadena SER, que es difícil tomar una decisión sobre las circunstancias de las radiales, ya que por un lado, el tráfico en estas ha caído, y por otro lado, las exproprociaciones se han multiplicado “y eso ha hecho que se multiplicaran los sobrecostes, procedimientos políticos; que lleve a la liquidación de las las autopistas y que el Gobierno tenga que ocuparse y rescatar las mismas”.

AVE A MURCIA

Para a todos los que tengan duda sobre las obras para la incorporación y soterramiento del AVE a Murcia, Íñigo de la Serna “ha invitado” a todo el que quiera, a ir a la Región para que vean cómo se está soterrando el AVE, “y aquel que diga lo contrario está mintiendo”. Asegura que “parte de las obras acabarán antes de verano, aunque lo podríamos haber hecho antes pero los actos vandálicos las han dilatado”.