“Con un año de presupuesto de TV3 podríamos acabar para siempre con los barracones”. Así lo ha dicho la diputada y portavoz en educación de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Sonia Sierra, ante la sesión informativa del Conseller d’ensenyament, Josep Bargalló. Sierra ha afirmado que el Govern “prefiere tener bien engrasada la maquinara de propaganda antes que los alumnos puedan estudiar en condiciones dignas”, recordando que Cataluña es la comunidad autónoma con más barracones, más de mil, desde que se reinstauró la democracia.

La portavoz ha denunciado que, con el actual sistema educativo de inmersión lingüística en catalán, “se discrimina a más de la mitad de los estudiantes porque les interesa más su ideología nacionalista que los alumnos” y ha lamentado “la sistemática y ordenada discriminación del español”. “Se veta esta lengua en las comunicaciones con las familias, en los materiales de los alumnos y hasta en las actividades extraescolares”, ha sentenciado.

Sierra ha lamentado que Bargalló “no dé la cara por los problemas de la escuela catalana” y ha criticado que no haya sido capaz “de revertir los recortes y las condiciones del profesorado, que son las mismas que hace 10 años”. Ha apuntado que se ha creado “un sistema que fomenta la segregación” y ha expuesto que “Cataluña ocupa el penúltimo lugar en apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales”. “En Cataluña tenemos niños sordos sin intérpretes y otros con autismo que no se pueden quedar a comer en el comedor”, ha lamentado, y ha explicado que “eso supone que los alumnos no reciben la educación que merecen”.

También ha pedido explicaciones por las conclusiones de un informe de la ONG Plataforma per la llengua, entidad que la diputada ha considerado de “paragubernamental”, donde se ha realizado un control de la lengua en la que se expresan los alumnos en la hora del patio. Sierra ha anunciado que llevarán a Europa estos hechos y ha preguntado al Conseller quien ha dado permiso “para espiar a los alumnos” y si “las familias estaban informadas de que se controlaba a sus hijos”.