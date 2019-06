“La LEC solo ha servido para blindar el monolingüismo y el adoctrinamiento y fomentar la segregación en las aulas”. Así lo ha dicho la diputada de Ciudadanos (Cs) en el Parlament y portavoz en educación, Sonia Sierra, el día que se cumplen 10 años de la aprobación de la Ley d’Educació de Catalunya (LEC). Sierra ha lamentado que con la ley actual “no solo se niega el derecho de los alumnos a educarse en su lengua materna, que es el español,” sino que también “se veta el inglés como lengua vehicular, al contrario de lo que se hace en España y Europa”.

La portavoz ha apuntado que, con la LEC, que se aprobó durante el Govern de PSC, ERC y Comunes, se permite “que haya escuelas con símbolos separatistas o se grabe a niños cantando consignas independentistas”. También ha lamentado la segregación causada por el actual sistema educativo catalán “siendo la comunidad autónoma (CCAA) con más fracaso escolar de alumnos inmigrantes y la tercera donde la renta familiar influye más en los resultados de sus hijos”. “Todo esto ha sucedido con la complicidad del PP y el PSOE”, ha sentenciado.

La diputada de Cs ha apuntado que “los logros del conseller d’educació, Josep Bargalló, son 0” y que “solo ha conseguido hacer anuncios que luego no cumple”, en relación con los 25 instituts-escola prometidos en febrero que no se han llegado a licitar. Ha considerado que “los gobiernos separatistas están más centrados en hacer propaganda de sus amigos fugados que no de los problemas reales de los catalanes”, y ha afirmado que “aunque el gobierno de Torra viva de espaldas a la realidad, Cataluña necesita dejar atrás el ‘procés’”.

Sierra también ha condenado la presunta agresión de una profesora a una alumna en un colegio de Terrassa por supuestamente haber dibujado una bandera de España en su cuaderno y ha recordado que “el grupo municipal de Cs en Terrassa ya denunció a la Síndica de Terrasa comportamientos reprobables en ese colegio” y ha explicado que la agrupación municipal naranja se ha reunido con la familia afectada. Ha finalizado explicando que Cs ha registrado preguntas tanto en el Parlament como en el Congreso de los diputados para esclarecer los hechos.