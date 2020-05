El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha reconocido que, en base a los distintos estudios sobre el COVID-19 llevados a cabo en todo el mundo, la reinfección por el virus en personas que ya han pasado la enfermedad es posible, pero ha puntualizado que este extremo resulta “muy poco probable”.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, el epidemiólogo ha valorado los resultados de un estudio realizado en 1.343 personas en Nueva York que estaban infectadas de COVID-19. De ellos, aproximadamente el 99 por ciento de los 624 casos confirmados desarrolló anticuerpos, por lo que su organismo está preparado para combatir el virus en caso de estar nuevamente en contacto con él. Según el estudio de seroprevalencia en España, sin embargo, solo el 83 por ciento de los positivos por PCR han desarrollado anticuerpos.

Esto significaría que, aproximadamente, entre un uno y un siete por ciento de los contagiados no consigue esos anticuerpos pese a haber sufrido la enfermedad, quedando de nuevo vulnerable ante el virus del COVID-19, el SARS-CoV-2. “Entre cuatro millones de casos notificados en el mundo, siempre hay margen para que hubiera habido algún caso que, por alguna razón de inmunosupresión o baja producción de proteínas, no haya desarrollado la inmunidad”, ha explicado.

Simón ha sostenido que “las reinfecciones, de existir, son muy poco probables”. “La mayor parte de lo que en algún momento se considera como reinfección, luego se ha demostrado que no lo era. Podría pasar, pero en un porcentaje menor, que puede ser muy compatible con el de otras patologías que conocemos. La probabilidad de reinfección será incluso menor del uno por ciento, es muy baja, pero desde luego existe”, ha admitido.

El epidemiólogo ha argumentado, en cualquier caso, que todavía no hay estudios científicos sólidos que respalden con total certeza la reinfección. “No tenemos una información muy sólida. Algunos estudios plantean la hipótesis de posibles reinfecciones. La evidencia no acaba de ser muy clara. No está seguro si son reactivaciones del virus, personas que simplemente no han aclarado la PCR… no tenemos una información muy sólida”, ha especificado.

A su juicio, en cualquier caso, admite este riesgo. “Personalmente, creo que es posible que algún caso haya tenido alguna reinfección, que implica que no ha generado inmunidad suficiente para protegerse”, ha asegurado, aunque apostillando que “que no se hayan detectado con estas pruebas los anticuerpos no implica al cien por cien que no los tengan”.