​Los accidentes in itínere son la segunda causa de muerte por accidente laboral, tras los infartos y derrames cerebrales. Así, en los 10 primeros meses del año los accidentes mortales in itínere ascienden a 114 (28 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un aumento del 32,6%). 102 de estas muertes se produjeron en accidente de tráfico, lo que supone un 89% del total. Por otro lado, aunque los hombres han sufrido menos accidentes in itínere que las mujeres, sufren los de mayor gravedad (de las 114 muertes, 95 corresponden a hombres). Una tendencia que no ha variado a lo largo de los años. UGT advierte que desde 2013 se han incrementado el número de accidentes laborales de tráfico y achaca este aumento a un cambio en las ocupaciones de los trabajadores (cada vez se incluye más la conducción de vehículos) y a la precariedad laboral.

UGT advierte que desde 2013 se han incrementado el número de accidentes laborales de tráfico, algo que se relaciona con el cambio en las ocupaciones de los trabajadores (cada vez más se incluye la conducción de vehículos)

El sindicato reclama medidas para tratar de disminuir este tipo de accidentes: como los autobuses de empresas, la concienciación de los trabajadores, la educación vial, etc. En este sentido, en el marco de la Estrategia española 2015-2020, UGT propone la elaboración de una Guía Oficial sobre Seguridad Laboral Vial.

Asimismo, denuncia que la precarización del mercado de trabajo provocado por la reforma laboral ha provocado un aumento de los accidentes in itínere. La temporalidad, la parcialidad, los bajos salarios o las rotaciones provocan altos niveles de estrés, que pueden incidir en este tipo de accidentes laborales.

En el mismo sentido, el mal uso que se hace de la contratación ha provocado un incremento del número de desplazamientos que se realiza durante la jornada laboral. En muchos casos provocado por la obligación de simultanear varios empleos como consecuencia de la contratación a tiempo parcial y los bajos salarios.

En el caso de las mujeres, además de la temporalidad, la parcialidad, los bajos salarios o las rotaciones, soportan altos niveles de estrés al estar sometidas a una mayor presión con las obligaciones familiares y domésticas y todas estas cuestiones han propiciado, sin duda, el aumento de este tipo de accidentes laborales.