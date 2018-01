‘Los españoles reconocen el trabajo duro y constante que Ciudadanos realiza desde hace tiempo porque les gusta que se les hable claro, firme y sin complejos de lo que nos une a todos’, ha afirmado la portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, quien ha subrayado que la formación liberal ‘no cambiará la manera de enfocar porque es la acertada’.

Villacís se ha referido así al triunfo electoral en Cataluña y a los resultados de las últimas encuestas, aunque ha precisado que Cs las asume ‘con mucha prudencia’. ‘No hemos elegido atajos sino que hemos decidido hacer una política de trabajo duro y constante, pero son solo encuestas y queda un camino largo’, ha señalado.

La también miembro de la Ejecutiva de Cs, por otra parte, ha destacado que ‘el independentismo por fin ha reconocido que lo que planteaba para Cataluña no era real’, en referencia a la petición de más realismo demandada a Junts per Catalunya por ERC. ‘Antes o después tenía que ocurrir ese despertar al realismo porque, a pesar de años de ingeniería social, los independentistas no han logrado crecer’, ha destacado Villacís.

‘Ciudadanos ha ganado en Cataluña sin vender más privilegios. Lo ha hecho apostando por las políticas reales que preocupan verdaderamente a los catalanes y a los españoles, como la dependencia, el paro y las listas de espera’, ha afirmado Villacís.