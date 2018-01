‘La presidenta del Congreso no puede ser la herramienta de PP y PSOE para torpedear una televisión pública independiente’, ha criticado el secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, que ha anunciado que el partido liberal exigirá a Ana Pastor en la Mesa del Congreso que tome medidas para que el Grupo de Trabajo de la Corporación de RTVE debata las propuestas de concurso público para elegir el Consejo de Administración de la televisión y la radio públicas. Según Villegas, que ha lamentado que ‘los viejos partidos’ quieran ‘poner a dedo’ a los consejeros de RTVE, ‘la responsabilidad’ de que los nombramientos en el Consejo de Administración sean ‘mucho más transparentes’ recae sobre Pastor.

En rueda de prensa en el Congreso, el ‘número dos’ de Cs también se ha referido a la reunión del Pacto Nacional por la Justicia y ha advertido que ‘el PSOE sigue empeñado en que los políticos nombremos los miembros del Consejo General del Poder Judicial y el PP no tiene mucho interés en cumplir lo pactado’. ‘Seguiremos defendiendo, aunque nos quedemos solos, la despolitización de la Justicia’, ha asegurado Villegas, que ha recordado el ‘tirón de orejas’ de Europa al Gobierno por ‘no hacer los deberes en la lucha contra la corrupción’ y ha añadido que no se entiende un Pacto por la Justicia ‘si no hay medidas que avancen en su despolitización’.

Sobre el caos en la AP-6 por la nieve, Villegas ha insistido en que Cs ‘escuchará lo que digan en el Congreso los responsables y en base a eso tomará una decisión’. ‘La política de los viejos partidos es pedir dimisiones al de enfrente y negarlas cuando les toca a ellos’, ha lamentado el ‘número dos’ del partido naranja.

Además, Villegas ha recordado que ‘el PP se comprometió a apartar a los cargos públicos imputados por corrupción’ y ha añadido que Cs ‘no se fía de alguien que no cumple sus pactos’. ‘Difícilmente vamos a llegar a nuevos acuerdos, que pueden quedar congelados, si no se aparta de su cargo público a la senadora imputada por corrupción Pilar Barreiro, y el próximo acuerdo importante deberían ser los Presupuestos’, ha afirmado.