“El Parlament no puede ser un plató de televisión al servicio del circo de Puigdemont. Si quiere ser presidente que acuda a la Cámara y que de paso responda por sus imputaciones ante la Justicia”, ha afirmado el secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas. “Un prófugo no puede ser investido presidente y no caben investiduras por plasma”, ha subrayado.

Villegas, en rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva Permanente de Cs, ha afirmado que el presidente del Parlament, Roger Torrent, “tendría que ser el primero en dignificar” la Cámara. En este sentido, le ha pedido que “cumpla la ley, lo que puede ser algo revolucionario para Cataluña” y que “no caiga en los mismos errores secuestrando las instituciones” cometidos por su antecesora en el cargo, Carme Forcadell.

Por otra parte, el secretario general de Cs ha afirmado que “es imprescindible” que se celebre el Debate sobre el Estado de la Nación, por lo que ha exigido al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que “deje de dar largas” y fije ya la fecha “para hablar de los problemas del país y quienes tenemos un proyecto de futuro para el país lo podamos exponer”.

“En España están pasando cosas suficientemente importantes como para que se celebre el Debate aunque el Gobierno no tenga ganas de dar la cara”, ha subrayado Villegas, quien ha señalado que el PSOE “tampoco parece estar muy interesado en que se convoque, quizás porque su secretario general no es diputado”.

Por último, el secretario general de Cs ha asegurado que el acuerdo de investidura con el PP “está congelado porque Rajoy prefiere anteponer la poltrona de una senadora imputada al bienestar de los españoles”. “Esperamos que Rajoy no siga poniendo en riesgo la estabilidad del país por incumplir su palabra. Que no haga más líos y cumpla lo que prometió”, ha afirmado Villegas.