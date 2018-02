“Sustituir a los viejos partidos no es una opción, es una obligación para que España sea mejor”, ha afirmado el secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, que ha puesto en valor “el proyecto de unión y esperanza en el centro de Ciudadanos frente a un triste panorama político, donde sólo hay viejos partidos, o populistas y separatistas”.

Villegas, que ha inaugurado en Córdoba la II Jornada de Cargos Electos de la formación naranja en Andalucía, y a la que han asistido alrededor de 200 representantes institucionales, ha destacado que “Ciudadanos es un proyecto que dinamita los muros que se han creado durante 30 años entre rojos y azules porque aquí sólo hay españoles”.

“Sin Ciudadanos los viejos partidos no plantarían cara a los populistas y separatistas. El PSOE seguiría perdido con la nación de naciones y con un referéndum de independencia en cada comunidad. Y el PP seguiría paralizado, haciendo pactos oscuros y vendiendo el país con los separatistas. Ahora hay alguien que levanta la voz en el Congreso y dice que el proyecto común no puede seguir vendiéndose a los nacionalistas”, ha destacado el secretario general de la formación.

Villegas ha recordado que Cs “ya ha ganado a los viejos partidos y a los separatistas en Cataluña, el lugar más complicado posible”, y que el próximo lugar “donde demostraremos que se puede hacer lo mismo será Andalucía, aunque ya lo hicimos en lugares como Mijas, donde gobernamos, y demostramos que se puede vencer a esos viejos partidos y a los populistas y abrir la puerta para que Albert Rivera traiga el proyecto de regeneración que necesitan todos los españoles”.

El secretario general de Cs ha destacado el papel de la formación naranja en el sur de España. “Andalucía es un ejemplo del trabajo que estamos haciendo en toda España. Somos capaces de dar estabilidad y también de ir introduciendo reformas, novedades y aire fresco desde la oposición”.

“Queremos una Andalucía ambiciosa, moderna, que no se conforme, pero eso solo lo haremos cuando gobernemos, ya que esos cambios no los traerán los viejos partidos, ni el viejo PSOE, que ya ha demostrado que no lo hará, ni el PP, que ha sido incapaz de atraer la mayoría en Andalucía”, ha aseverado Villegas.