El vicesecretario general de Ciudadanos (C’s), José Manuel Villegas , ha asegurado que “la nueva legislatura debe impregnarse del color naranja de las reformas que ya han empezado, como la ampliación del permiso de paternidad”. “Nuestra principal labor el 2017 será dar impulso a las reformas y a la modernización que es fundamental para España”, ha enfatizado vicesecretario general de C’s.

Para Villegas, “el año ha empezado con buenas noticias para muchos españoles: las dos semanas más de permiso de paternidad que era una de las exigencias de Ciudadanos al PP”. En rueda de prensa en la sede del partido, el vicesecretario general de C’s ha afirmado que “tienen que venir muchas más buenas noticias”. “Nuestra intención para este nuevo año es que se apliquen las reformas que España necesita”, ha dicho el también portavoz adjunto de C’s en el Congreso.

Villegas ha explicado que la formación trabajará en cuatro ejes: “consolidación del crecimiento económico para que sea sólido y se reviertan los recortes en sanidad, educación y dependencia; profundización en las reformas institucionales; lucha contra la corrupción; y Pacto Nacional por la Educación”. “Sabemos que PP y PSOE son perezosos para hacer reformas, pero ya estamos en la etapa del post bipartidismo”, ha advertido el vicesecretario general de C’s.

Villegas se ha referido a los aforamientos y ha asegurado que “en el mes de marzo se puede conseguir eliminarlos para los políticos”. “Los cuatro grandes partidos lo llevamos en nuestros programas y no creo que haya problema en llegar a un consenso”, ha confiado.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado que las próximas semanas deben entrar al Congreso de los Diputados, Villegas ha asegurado que “el Gobierno debe poner encima de la mesa cuál es su idea y, si no hay acuerdo, no descartamos votar a favor de las enmiendas a la totalidad”. “Somos conscientes de que el PP se tiene que sentar con otros, pero estaremos vigilantes que los acuerdos a los que llegue no sean contradictorios con los nuestros ni con nuestro programa”, ha advertido Villegas.