Previamente, Zoido ha asistido a una misa en recuerdo a los dos asesinados que ha tenido lugar en la Catedral de la ciudad hispalense. Tras la ceremonia religiosa, el ministro del Interior, en la calle Don Remondo, bajo la lápida que recuerda el lugar donde fue asesinado el matrimonio Jiménez-Becerril, ha lanzado dos nítidos mensajes. Por un lado, ha afirmado que “nada va a cambiar mientras ETA no se disuelva y desaparezca totalmente y los asesinos se arrepientan, pidan perdón por tanto daño producido y paguen sus deudas con las víctimas.

Y por otro, ha subrayado que “pasen 20, 30 o 50 años, entre todos debemos esforzarnos por mantener viva la llama de la memoria y el ejemplo de Alberto y Ascen, para que las nuevas generaciones sepan que eran dos buenas personas que creían en la libertad, en el respeto y en la democracia. Tenemos la obligación de contárselo a aquellos que no tuvieron la fortuna de conocerlos”.

Al hilo de esta última afirmación, el ministro del Interior ha resaltado en el acto -organizado por la Fundación Jiménez-Becerril- que para que la lucha contra el terrorismo llegue hasta el final, “no podemos permitir que nadie pretenda reescribir la historia ni construir un relato interesado de los hechos. No puede haber otro camino en esta lucha que aplicar la ley sin permitir ningún tipo de chantajes, defender la verdad de la historia frente a la manipulación de quienes quieren pervertirla y reconocer y honrar a las víctimas para que su sufrimiento y dignidad no caigan en el olvido”. Y en este sentido ha añadido que no solo lo “debemos hacer por Alberto y Ascen”, sino también por los 853 asesinados por ETA.

Seguidamente, el ministro del Interior ha recordado el papel que las víctimas del terrorismo, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los jueces, fiscales y la colaboración internacional, han tenido en “la derrota de ETA”, para a continuación subrayar que el modelo español de apoyo a la víctimas es un referente internacional. “Seguiremos -ha subrayado- impulsando ante la Unión Europea la adopción de una Carta Europea de Derechos de las Víctimas de Terrorismo, en la que todos los Estados miembros se comprometan a que se eliminen las cargas administrativas y judiciales y se les brinde una asistencia y protección integrales”.

El ministro del Interior ha cerrado su intervención recordando el testimonio de Teresa Jiménez Becerril recogido en el vídeo con el que el Ministerio del Interior ha querido rendir homenaje al matrimonio asesinado por ETA en enero de 1998. La hermana del político del PP asesinado afirma que “quisieron matar sus ideas y resucitaron nuestros valores. Quisieron poner de rodillas a dos inocentes y sólo consiguieron levantarnos a todos”. Estas palabras las ha hecho suyas Juan Ignacio Zoido para agregar que “aquí seguimos, levantados veinte años después y así seguiremos levantados siempre como sociedad que cree en la libertad, en la democracia, en el respeto y en los valores de un Estado de Derecho”.