El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha sido entrevistado esta mañana en “Un café con Susanna” del programa “Espejo Público” sobre la situación en la que se encuentra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y otros asuntos de la actualidad política y social.

Nada más comenzar su intervención, Zoido ha explicado ante las cámaras de Antena 3, que Puigdemont está instalado en una irresponsabilidad que ya está llegando a uno límites insospechados. “Nosotros en el día de ayer suministramos los datos que tenían las FCSE desde muy primera hora a la Fiscalía y esta instó que se reactivara la Euroorden y el juez dictó una resolución. Yo defenderé siempre el Estado de derecho y no entraré a valorar la actuación del juez”, explica.

DIVERGENCIAS FISCALÍA Y JUEZ LLARENA

Preguntado sobre las divergencias vistas ayer entre la Fiscalía y la oposición del juez Pablo Llarena para reactivar la euroorden de detención contra Puigdemont, Juan Ignacio Zoido explica que precisamente en esto se basa la división de poderes. Asimismo, aclara que el juez Llarena ha valorado todas las condiciones y posibilidades y lo que ha pretendido es “que el orden constitucional no se subvirtiera y que la normalidad parlamentaria no fuera objetivo de afectación de una persona que está en situación de rebeldía, huido de la justicia española y que no puede ser él quien determine cómo se sucederán los próximos acontecimientos”.

En este punto, el ministro del Interior afirma que el Sr. Puigdemont debe recapacitar, dejar de estar instalado en el circo, la imprudencia que comete con los vaivenes y que piense aunque solo sea por una vez, qué es lo que le interesa a todos los catalanes que a partir de ahí deponga su actitud. “Si quiere venir que se entregue y sino que sea otro el candidato a la presidencia de la Generalitat porque la normalidad institucional hay que recuperarla cuanto antes”, ha declarado.

ENTREGA PUIGDEMONT

Aquí, Juan Ignacio Zoido ha recordado que cuando Puigdemont salió de España, no tenía ningún tipo de medida que le impidiera actuar con absoluta libertad, no tenía restricciones u órdenes que le vigilaran”. Así, recalca que están trabajando para que Puigdemont no aparezca por sorpresa en la investidura, vigilando en fronteras y viendo todas las posibilidades que tiene para analizarlas todas y ver qué se puede hacer.

RECURSO DEL GOBIERNO

En esta parte de la entrevista y ante la posibilidad de que Puigdemont sea finalmente investido telemáticamente, el ministro del Interior asegura que antes de firmarse ningún real decreto, el Gobierno de la nación llevará a cabo un recurso para anular esa investidura. Que a nadie le quepa la menor duda que el presidente del Gobierno, al igual que todo su Gobierno, hemos estado con la aplicación del 155 y la legalidad en la mano y cualquier actitud ilegal que se produzca será combatida con el principio de legalidad y por tanto, será el TC y la legislación la que impere.

DIÁLOGO RAJOY Y TORRENT

Sobe la actuación del Gobierno en Cataluña, Zoido ha afirmado que “nadie podrá poner en tela de juicio la paciencia que ha tenido con todo el tema que ha rodeado estas ilegalidades del Gobierno de Puigdemont y al mismo tiempo también, la firmeza dada ofreciendo distintas posibilidades para no llegar hasta el abismo.

RELACIÓN CON LOS MOSSOS

En este punto, el responsable de la cartera del Interior, reconoce que hay un trato y convivencia muy positiva con los Mossos d´Esquadra. Afirma que no podían mantener al señor Trapero porque de la gestión que había hecho no había grande informes y buenos objetivos y porque también estaba imputado por el TS. “El funcionamiento de los Mossos está siendo muy satisfactorio”ha afirmado.

CARGAS POLICIALES 1-O

Preguntado sobre las cosas que cambiaría de este día si pudiera dar marcha atrás, el ministro asegura que le gustaría que los medios no las huberan usado de forma tan tendenciosa y sobre todo que los Mossos hubeiran cumplido con su obligación de precintar y requisar todo el materia electoral que era completamente ilegal. “Lo que hubiera deseado es que el Govern de Puigdemont no hubiera instado de manera tan deliberada a que se celebrara un referéndum ilegal e inconstitucional”.

EQUIPARACIÓN SALARIAL FUERZAS DE SEGURIDAD

Para poder cumplir con la equiparación total y absoluta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto a los Mossos d´Esquadra, Juan Ignacio Zoido asegura que es deseable sacar adelante los Presupuestos Generales para este año y eso es lo que va a intentar el presidente Rajoy como ya lo hizo en 2017.

Aclara que la reivindicación de Policía Nacional y Guardia Civil viene desde hace treinta años y que el único Gobierno que se ha comprometido con ellos es el de Rajoy.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Sobre la posible derogación de la prisión permanente revisable, Zoido ha criticado la obsesión por evitar la reforma que la legislatura pasada aprobó el Gobierno de Rajoy. Aclara que es constitucional, prevista en determinados casos de gravedad y que puede ser revisada. “Nos tenemos que poner en la piel de aquellos cuyos hijos han desaparecido o han sido asesinados. Yo me muestro partidario total de la permanencia de esa pena en nuestro Código Penal”, ha sentenciado.