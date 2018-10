La letrada que defiende a Patrick Nogueira , el asesino confeso de Pioz (Guadalajara), mantiene en su alegato final los 25 años de pena para su defendido por dos asesinatos y dos homicidios porque no niega que el acusado matase a cuatro seres humanos, pero ha insistido en que tiene un cerebro enfermo “como un queso gruyer”, que le predeterminó para cometer estos crímenes.

Tras reconocer, dirigiéndose al jurado, que no ha sido “nada fácil” defender a Nogueira porque defiende a una persona que ha matado a cuatro seres humanos, dos muy pequeños, y que si estuviera en su piel sólo cabría “mano dura y que pasase en prisión toda la vida”, les ha pedido que hagan justicia con la razón y no con las entraña.

Además, al igual que hiciera en sus conclusiones iniciales, ha mencionado como atenuantes a tener en cuenta que, además, confesó y colaboró.

No ha negado que su patrocinado fuera a Pioz con una compulsión ni que hubiera comprado algún objeto como una pala o el propio cuchillo para cometer los hechos que luego perpetró, pero ha insistido en que Nogueira tiene mercadas sus facultades con un daño cerebral.

Ha calificado de “simplista y de parvulario” el que se haya dicho que Nogueira mató porque es un psicópata, y ha incidido en que la diferencia de su defendido con otros casos radica en el resultado del PET-TAC realizado el 9 de julio de este año.

NO DISCUTE “NI UNA SOLA PRUEBA”

No ha discutido “ni una sola prueba” del asesinato de sus primos, pero si ha mantenido que a sus tíos “los mató y no los asesinó” ya que ellos se defendieron, “a su manera, como pudieron, de una manera insuficiente porque no lo consiguieron pero se defendieron”. Una aseveración por la que la letrada ha hablado de dos penas de asesinato y dos de homicidio.

Y para justificar que el tío del acusado se pudo defender e “intentó parar el cuchillo” se ha referido a las heridas en una de sus manos, concretamente en tres dedos, y ha dicho que también había quedado acreditado que no fue un ataque por la espalda.

Con respecto a Janaina, la otra víctima adulta y mujer de Marcos Campos, ha vuelto a decir que si bien le clavó el cuchillo fue cuando estaba esta lavando los platos y “cara a cara” pero ha mantenido que ella le mordió como el propio asesino confeso dijo en un ‘WhatsApp’ que envió a su amigo Marvin.

Se ha mostrado muy crítica con las acusaciones de “mentirosa” vertidas contra ella por la la acusación particular que representa a Walfran Campos, el hermano de Marcos Campos, y ha tachado a este letrado de “mala praxis jurídica” y de “intentar engañar” al jurado.

Sobre el intento de querer desacreditar a los peritos aportados por ella por parte de esta acusación, ha contraatacado arremetiendo contra varios de los forenses presentados por las acusaciones, aludiendo a sus “escasos” conocimientos en algunos asuntos.

La letrada ha vuelto a pedir para Nogueira la eximente incompleta en base a que se da por probado que tiene mermadas sus facultades, y en este sentido ha explicado que esto no implicaría su internamiento en un hospital psiquiátrico sino un tratamiento “incluso quirúrgico” que no le eximiría de la prisión.

RESPONSABILIDADES CIVILES

En cuanto a las responsabilidades civiles no caben en este proceso, ha dicho, ni por parte de los familiares de las víctimas ni por parte del propietario de la vivienda en la que se cometieron los crímenes.

La letrada también ha recordado que las leyes no las hace el jurado sino los políticos, y que ellos fueron los que decidieron que si un acusado confiesa y/o colabora con la justicia se merecía una atenuante, insistiendo en que es lo que hizo Nogueira, y ha pedido al jurado que se fijen sólo en los hechos y que “en caso de duda, siempre debe ser en favor del reo”.

La previsión es que el jurado reciba el objeto del veredicto —cuestionario de preguntas basadas en las pruebas presentadas en el juicio- el próximo viernes, y será a partir de ese momento cuando tenga que decidir sobre si la culpabilidad de Nogueira es por cuatro asesinatos o por dos asesinatos y dos homicidios.

La Ley de Jurado recoge que, si el acta del veredicto no cumple los requisitos formales exigidos por esta norma, se les puede devolver hasta un máximo de tres veces para que deliberen y en caso de no llegar a una decisión acorde a ley, se disolvería el jurado.

Una vez que el jurado llega a un veredicto y en base a él, será la magistrada que preside el juicio quien dicte sentencia estableciendo en su caso las penas.