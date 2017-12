En Guadalajara, ante la presencia de alcaldes y concejales, empresarios, representantes sindicales, de la Universidad, y otros colectivos involucrados, todas las partes han destacado el consenso conseguido, y el propio presidente se ha referido a él como “minucioso” y con muchas propuestas.

No ha querido denominarlo plan y sí ha dejado claro que el objetivo del mismo pasa por buscar que el Corredor se consolide, pero también que “no corra el riesgo de convertirse en una selva”, de ahí la importancia de que haya un trabajo cohesionado entre todos.

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, también presente en la firma, ha dicho que servirá para potenciar el activo y definir una nueva estrategia de cara al futuro.

Tras remarcar la alta participación de este acuerdo impulsado por el Gobierno regional, con 81 entidades y 34 reuniones previas, Franco se ha referido a los tres ejes que contempla y que ha resumido en promoción económica y empresarial; investigación, desarrollo e innovación sería el segundo, y en tercer lugar, las infraestructuras, transporte, agua y telecomunicaciones.

Franco ha destacado también el que esta estrategia cuente ya con dotación presupuestaria, que se verá reflejada en los presupuestos de la Junta para los años 2017-2020.

Según ha dicho, se estima en algo más de 83 los millones de euros contemplados hasta el año 2020, de los cuales hay casi 17 millones previstos para 2018, de ahí la importancia que tiene para Franco que desde este jueves haya un buen desarrollo de los presupuestos regionales porque “cada partido político también se va a retratar”, ha dicho.

En referencia a los distintos ejes, en el primer caso, ha dicho que se va a trabajar en la captación de fondos europeos para conseguir la financiación necesaria, la creación de un ecosistema emprendedor y en mejorar la competitividad de las empresas.

Por lo que respecta al segundo eje, se quiere incidir especialmente en todo lo que tiene que ver en la formación dual, en I+D+i y en el aprovechamiento de la economía circular.

El eje tres quiere hacer hincapié, sobre todo, en la mejora de infraestructuras y comunicaciones, y en una mejor y mayor promoción del suelo industrial.

Franco ha recalcado que se trata de una estrategia consensuada y planificada dirigida al fortalecimiento del tejido empresarial de la región, y le gustaría que el Gobierno central se involucre en este empuje.

ACUERDO DINÁMICO

Por su parte, el secretario provincial de CCOO en Guadalajara, José María Rey, ha reivindicado un acuerdo “abierto, dinámico y que modernice lo que está por venir”.

Cree que el mismo debería contribuir a que se fijen las condiciones que existían en este Corredor y que la crisis “se llevó por delante”, y para “dinamizar” y “formalizar” convenios y acuerdos con las comunidades limítrofes

Según este responsable, la zona de influencia de este plan va mucho más allá de lo que es eje de la A-2, y espera que la provincia vuelva a ser referente en cuanto a las condiciones de los trabajadores que en ella habitan.

Por su parte, el responsable de UGT en Guadalajara, Pedro del Olmo, ha hecho hincapié en que el objetivo de este acuerdo es el de contrarrestar los efectos negativos que sobre la actividad económica y el empleo se han padecido en los últimos años en la provincia de Guadalajara.

Para Del Olmo, esto no es solo un plan de infraestructuras, sino que trata de buscar nuevos emprendedores puedan “aterrizar” en el Corredor del Henares.

Pero lo que tiene claro es que es “fundamental” empezar a trabajar con la creación de la marca Corredor del Henares de Guadalajara, y habilitar la oficina ‘Adelante empresas’, y dotarla de las herramientas y medios necesarios cuanto antes, para captar la llegada de otras nuevas.

Por su parte, el presidente de la CEOE en Guadalajara, Agustín de Grandes, ha señalado que era un día importante para Guadalajara y su provincia; SE ha mostrado satisfecho con el clima de trabajo que ha precedido este acuerdo y ha resaltado la especial importancia de la figura del técnico para que dé sus frutos.

Según De Grandes, “hay que buscar a los mejores técnicos, eso es importantísimo”, y cree que acertar con la persona idónea es “fundamental”.

No ha querido dejar pasar por alto el papel que tiene el factor humano en este plan, porque “las empresas no las hacen solo los empresarios”, ha incidido, pero tampoco la defensa del agua para el desarrollo no solo del sector empresarial sino del agrario y de muchos municipios que dependen de la misma para tener vida.