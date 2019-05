“El socialista Alberto Rojo es el único candidato a la Alcaldía de Guadalajara que ha suspendido, con un 3, al cuestionario de diez preguntas (Guadaquizz) que han realizado Guadalajaradiario y Radio Arrebato. En ese cuestionario el socialista evidenció que desconoce importantes aspectos de Guadalajara como cuánto cuesta el billete sencillo del autobús o cuál es el tipo del IBI. Tampoco conoce Alberto Rojo qué líneas de autobús pasan por cada barrio de Guadalajara ni cuántos centros sociales existen en la capital. Su desconocimiento le lleva también a no saber localizar en el mapa de Guadalajara alguna de sus calles o a no saber cómo se han denominado popularmente determinados edificios de la ciudad”, afirma Canicero.

Lo más grave de esta entrevista es, tal y como afirma Jaime Carnicero, que “parte de su campaña se está centrando en criticar los autobuses urbanos, un servicio que, tal y como se ha evidenciado en esta entrevista, nunca ha usado. No sabe lo que cuesta, no sabe por dónde van las líneas… ¿Cómo se puede criticar algo que ni siquiera ha sido probado? Esta entrevista deja claro que Alberto Rojo no conoce Guadalajara. Se nota que no es de aquí, sino de Hita. Se nota que no tiene ningún arraigo en esta ciudad. Y por otro lado, otra de las cuestiones que más ha denunciado ha sido el IBI, cuando resulta que no tiene ni idea de cuál es el tipo. Guadalajara merece otra cosa. También es muy grave que ni siquiera sepa cuántos centros sociales tenemos. Decía que tenemos cinco, cuando son quince los que existen. Se ha demostrado que Alberto Rojo está hablando de oídas, que no conoce en profundidad aspectos importantes de esta ciudad que, sin embargo, luego critica. No está a la altura de ser alcalde de Guadalajara”.