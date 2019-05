El candidato de Cs Guadalajara a las Cortes regionales, Alejandro Ruiz, ha iniciado su debate haciendo alusión a la urgencia de que “el Gobierno de C-LM huya de experimentos de populistas y socialistas y apueste por un proyecto que contenga propuestas reales y no promesas electorales”.

En materia económica, Ruiz ha señalado que “es llamativo que tanto el PP como el PSOE hayan utilizado el PIB para hacer análisis económico, y no la deuda per cápita”, y ha mostrado un gráfico donde se demuestra que “Cospedal duplicó la deuda per cápita, pero es que García-Page en esta Legislatura tan sólo la ha reducido un 0,2%”.

Además, el candidato de Cs ha indicado que “el PSOE no puede sacar pecho en la financiación autonómica, porque luego van a Madrid y votan a favor del cupo vasco. Del mismo modo, que lo hace PP y lo hace el Unidas Podemos”.

Por otro lado, en el ámbito del empleo el número uno a las Cortes regionales ha comentado que “somos la tercera CCAA que menos produce, y esto es porque creamos empleo de muy poca calidad, lo que tiene como consecuencia que por ejemplo en Guadalajara el número de contratos indefinido crezca por debajo de la media nacional” y ha añadido que “tanto el PP como el PSOE cada campaña electoral prometen crear empleo. La Administración no debe crear empleo debe favorecer el entorno para que se genere trabajo y esa es la línea de trabajo que va a seguir Cs”.

En el turno de educación, Ruiz ha urgido a que “Junta de Comunidades y Ayuntamiento de Guadalajara realicen ese protocolo de mantenimiento para que no haya niños que hagan deporte con gimnasios con goteras”, y ha señalado que “vamos a proponer una fuerte inversión en FP dual en coordinación con las empresas, vamos a potenciar el Centro Regional de Formación del profesorado, y crearemos el enfermero escolar en los centros educativos para alumnado diabético, alérgicos, etc.”.

Respecto al campus universitario de Guadalajara, el cabeza de lista de Cs a las Cortes regionales ha comentado que “apostamos por el campus pero queremos saber el grado de compromiso de PP y PSOE con una propuesta que lleva diez años metida en el cajón”.

En cuanto a la sanidad, Alejandro Ruiz ha indicado que “el primer paso que debemos dar es despolitizar el SESCAM, y el segundo es volver a dotar del papel que merece a la Atención Primaria”. En este sentido, ha apuntado que “tenemos que poner en marcha medidas que favorecen la reducción de listas de espera como por ejemplo dotando a las consultas de primaria de ecógrafos. Algo que se hace en otras provincias, pero no en Guadalajara”.

Además, el cabeza de lista de Cs Guadalajara a la Región ha insistido en la necesidad de “mantener convenios con otras CCAA porque no puede ser que sigamos haciendo 400 kilómetros para hacernos una prueba diagnóstica”, y para ello, ha apostado por “poner en marcha una tarjeta sanitaria única”.

En materia de infraestructuras, Alejandro Ruiz, ha propuesto “dar un impulso al Corredor Atlántico, y al Corredor Mediterráneo donde se incluirán a Cuenca, Albacete y Guadalajara” y ha recordado al PSOE “su eterna promesa con la Autovía de la Alcarria que una y otra vez hablan de ella, pero nunca presupuestan”.

Respecto al trasvase, Ruiz ha advertido que “el señor García-Page ha reducido un 5% la partida destinada a recursos hidráulicos y casi un 12% la partida destinada a la creación de infraestructuras hidráulicas. Dejemos de mentir, el trasvase a día de hoy no se va poder acabar y menos, con este tipo de políticas” y ha apostado por “políticas del s.XXI que nos permitan poner fin al trasvase Tajo-Segura”.

En su minuto de oro, el candidato de Ciudadanos a la Junta ha argumentado que “estamos cansados de los engaños de PP y PSOE, con Podemos ni la región, ni la Guadalajara han ido a mejor. Es la hora de los valientes” y ha concluido que “les pido a los guadalajareños que apuesten por un proyecto que incluye propuestas realizables y no promesas electorales”.