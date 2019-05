Alejandro Ruiz, secretario de organización de Cs y candidato de la formación naranja a las Cortes Regionales por la provincia alcarreña ha explicado que la candidatura del partido centrista está “formada por un grupo de personas que no tiene ninguna mochila detrás, somos un partido limpio y muy exigentes con la transparencia en la labor del Gobierno” y ha afirmado que “hemos estado cuatro años trabajando y nos ha hecho salir más fuertes a las Cortes Regionales”.

Además, Ruiz ha afirmado que uno de los puntos fuertes de Cs es que “vamos a aportar nuestra experiencia en nuestro ámbito profesional a la política” y ha indicado que “Cs ofrece un mensaje racional, no un mensaje populista, no va a la víscera. Traemos una batería de medidas que se pueden hacer, y que tienen como objetivo mejorar la sanidad, la educación, la burocracia, etc. en C-LM”.

El candidato de la formación naranja ha lamentado que el líder del PP se esté dedicando a “despreciar a Cs. Creemos que se equivoca de enemigo, y se equivoca faltándonos al respeto y mintiendo sobre nosotros” ha comentado Ruiz, quien ha añadido que “a Page le tenemos que pedir que sea capaz de hacer el mismo discurso que cuenta en C-LM en Madrid. Delante de Pedro Sánchez, especialmente, en temas relacionados con la unidad de España”.

Finalmente, el secretario de Organización de Cs ha asegurado que “Ciudadanos está capacitado para ser Gobierno en C-LM” y ha concluido que “ha llegado el momento de que Cs esté en las Cortes Regionales, para poner fin a las redes clientelares que han sido frutos de que siempre hayan gobernado PP o PSOE. Una administración no puede estar gobernada muchos años por los mismos”