El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alejandro Ruiz, ha lamentado que el uso electoralista del PP respecto al Mercado de Abastos, “mercado que ha tenido abandonado, no solo en este mandato, sino que también en las anteriores legislaturas del PP” ha recordado el edil de la formación naranja.

Además, el portavoz de Cs Guadalajara ha señalado que “nos parece una auténtica irresponsabilidad que el PP instalará en plena jornada de reflexión una fan zone en el Mercado, sin que esto estuviera aprobado por la Junta de Gobierno”, y ha comentado que “por estos motivos hemos registrado una solicitud para acceder al expediente sobre las obras y la recepción de las obras del Mercado de Abastos”.

Por otro lado, el grupo municipal de Cs en el Consistorio alcarreño ha rendido cuentas sobre el uso de la asignación municipal durante este mandato. “Hemos gastado 3.039 eu en estos cuatro años frente a los casi 70.000 € del PP y más de 48.000 euros del PSOE y casi 30.000 eu de Ahora Guadalajara” ha señalado Ruiz, quien ha añadido que “este dinero no se ha utilizado para hacer oposición. Con este dinero de todos los contribuyentes se han pagado gastos de protocolos, comidas, folletos, panfletos, periódicos, etc. Eso no es mantenimiento del grupo municipal”.

El edil de Ciudadanos ha indicado que “nosotros hemos llevado una política muy estricta de gastos, y lo que no hemos gastado lo hemos devuelto a las arcas municipales” y ha concluido que “durante este mandato pedimos la reducción de esta partida presupuestaria, y en esta línea, va a seguir trabajando el grupo municipal que entre, porque para hacer oposición tan sólo se necesita un ordenador, una impresora, wifi y voluntad”.