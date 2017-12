Lamenta que, por culpa de las políticas radicales, Castilla-La Mancha no siga la estela de crecimiento que se está produciendo en España y reprocha a Page los continuos ‘noes’ a las propuestas del PP

La senadora del Partido Popular por Guadalajara, Ana González, ha hecho balance del año analizando los ‘noes’ que Page ha dado a las propuestas del PP y que, en la práctica, han supuesto un ‘no’ al crecimiento y al futuro de Guadalajara y de Castilla-La Mancha. Frente a ello, ha subrayado los avances que se están produciendo en España en materia de empleo y datos económicos, gracias a las políticas del Partido Popular.

González ha sido muy crítica con la gestión desarrollada por el bipartito Page-Podemos, “centrados exclusivamente en mantener el pacto de sillones para conservar el poder, con más sueldos para altos cargos y asesores, a costa del bienestar de los castellano-manchegos”. La senadora ha recordado que el PP tendió la mano al presidente regional para aprobar los presupuestos, con la única condición de que se bajaran los impuestos.

Sin embargo, según ha apuntado, “Page ha dicho no a la bajada de impuestos, ha dicho no a las 300 enmiendas del PP a los presupuestos para mejorar el bienestar de los ciudadanos; ha dicho no a las 50 medidas planteadas en el Debate del Estado de la región… Con esto, es fácil suponer la respuesta que Page dará a la Proposición de Ley presentada por el Partido Popular para acabar con las listas de espera”.

Con todo ello, Ana González asegura que “2017 ha sido en Castilla-La Mancha el año de las promesas, de los programas, de los planes y anuncios incumplidos de Page. Ha sido el año de los tres presupuestos, del pacto de perdedores y de la incorporación de Podemos al Gobierno, algo que no ha pasado en ninguna otra región de España. Ha sido el año de los 200 incumplimientos en nuestra región, del desastre en la gestión sanitaria y del caos en las listas de espera. 2017 ha sido el año de la traición de Page a nuestra provincia”, lamenta la senadora, recordando en este sentido proyectos tan importantes para Guadalajara como las obras del Hospital, el Campus universitario o los planes de desarrollo para la Sierra Norte, el Señorío de Molina o el Corredor del Henares. “No cabe duda que Page se ha convertido en el gran obstáculo para el desarrollo de nuestra provincia”, señala González.

En su opinión, “Page es el enemigo número uno de Guadalajara que, para rematar sus desprecios a esta provincia ha venido a escondidas, al parecer a la catedral de Sigüenza, para grabar su mensaje de fin de año… Es evidente que, al hombre de las mil caras, lo mismo le da grabar sus anuncios en un lugar sacgrado, que denegar asistencia religiosa en hospitales y residencias, que pactar con Podemos y acabar con los conciertos en colegios religiosos o incorporar una asignatura para adoctrinar a los jóvenes”.

Un año intenso y esperanzador para España

Frente al lamentable balance del año en Castilla-La Mancha, la senadora del Partido Popular subraya los avances que se han producido en España en 2017, “un año intenso y complejo, pero esperanzador”, ha asegurado González en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que ha condenado el asesinato ayer de una vecina de Azuqueca y ha expresado su apoyo y cariño a los familiares, subrayando la necesidad de tomar medidas eficaces contra la violencia de género.

La senadora ha apuntado algunas de las políticas a nivel nacional que han marcado 2017, destacando los acuerdos para poner en marcha once pactos de Estado, un acuerdo por la financiación autonómica, la respuesta al reto demográfico, el pacto de social y político por la Educación, pacto antiterrorista o el Pacto Contra la Violencia de Género, este último consiguió su primer gran acuerdo en septiembre en el Congreso y Senado. Asimismo, se ha sellado un acuerdo histórico para subir el salario mínimo a 850 euros,

González ha destacado también los avances en la creación de empleo, para llegar a los 20 millones de empleo en 2020, con más de 450.000 empleos al año; o los grandes datos de turismo, uno de los motores económicos de España, que a finales de año alcanzará cifras récord en torno a los 80 millones de turistas.

“Cerramos 2017 con un buen horizonte económico y de creación de empleo gracias al esfuerzo de todos los españoles, aunque todavía queda mucho por hacer, y tenemos que seguir trabajando”, ha concluido la senadora del PP.