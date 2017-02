La declaración prevista para este miércoles del exalcalde del PP en Cogolludo, Jaime de Frías, como investigado (figura conocida anteriormente como imputado) por un presunto delito de malversación de dinero público ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Guadalajara ha quedado pospuesta tras comunicar que se encuentra en prisión. De Frías fue condenado a dos años de cárcel como responsable de un delito de apropiación indebida de más de 600.000 euros por quedarse con el importe de billetes de avión que vendía a través de una agencia de viajes de su propiedad. Los hechos se produjeron en noviembre y diciembre de 2011, cuando ya era alcalde de Cogolludo por el PP.

Pese a que la sentencia era firme desde noviembre de 2014 y llevaba aparejada la “inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena”, De Frías se presentó como candidato del PP en las pasadas elecciones municipales de mayo de 2015. De hecho, solo tras conocerse públicamente esa circunstancia dimitió como concejal y como miembro de la Ejecutiva provincial del PP, de la que formaba parte. Sin embargo, la situación era conocida desde un mes antes de las elecciones por la presidenta del PP de Guadalajara, Ana Guarinos, según consta en un documento que le fue enviado por el propio exalcalde. Estos hechos fueron puestos también en su día en conocimiento de la Fiscalía, aunque no se conoce si ha abierto algún tipo de diligencias por ello.

Además, De Frías se enfrenta ahora a una denuncia por malversación presentada por el actual alcalde, Juan Alfonso Fraguas, ante la que el Juzgado de Instrucción número 4 ha abierto diligencias penales en las que se ha personado como perjudicado el propio Ayuntamiento. Tras quedar suspendida la declaración prevista para hoy por esta causa, en los próximos días se señalará una nueva fecha para tomarle declaración. La denuncia se basa en la utilización de una tarjeta Visa del Ayuntamiento para pagar al menos 8.200 euros en bebidas y alimentos que presuntamente fueron a parar al bar-restaurante que De Frías regentaba en la localidad, y alcanza también a pagos realizados en el establecimiento con la misma tarjeta, que fueron incluidos sin justificación documental alguna como gastos de representación.

Facturas sin contabilizar

Durante su etapa como alcalde, De Frías decidió comprar los suministros de la vivienda tutelada de mayores en una gran superficie comercial –Makro–, en vez de continuar haciéndolo en las tiendas del pueblo. Para constatar si este cambio implicó algún ahorro, el nuevo Equipo de Gobierno pidió copia de la facturación emitida al Ayuntamiento y al recibir la información descubrió con sorpresa que la empresa aportaba 106 facturas, mientras que solo se habían contabilizado 50 en el Ayuntamiento.

Entre las 56 que faltaban había algunas pagadas por terceros (que no se cargaron al Ayuntamiento), pero aparecieron otras 28 que sí habían sido abonadas con la tarjeta Visa del alcalde, aunque nunca fueron registradas, sino que su importe se contabilizó como gastos de representación. En total, suman 8.232 euros, en un periodo que abarca desde abril de 2013 a marzo de 2016, aunque se concentra mayoritariamente en el año 2014 y primeros meses de 2015.

El contenido de estas facturas permite sospechar que el destino de los suministros no era otro que el bar-restaurante del alcalde, puesto que incluyen grandes cantidades de café, bebidas alcohólicas, vinos caros, champán, marisco y carnes, productos que no se consumen en la vivienda tutelada, cuyo menú está elaborado por el médico de la localidad. De hecho, los gastos atribuidos a ese servicio municipal se dispararon en 2014, con un incremento de casi 9.000 euros sobre lo que era habitual en años anteriores, pese a que había menos personas atendidas.

Además, una vez que el exalcalde tuvo que dejar el negocio tras ser desahuciado por no pagar el alquiler de local que ocupaba, tan solo se produce una compra más de estas características. No obstante, incluso después de haber tomado posesión la nueva Corporación municipal hay otras dos compras que no fueron hechas ni autorizadas por esta, lo que lleva a sospechar que De Frías siguió utilizando para uso propio cuando ya no era alcalde la tarjeta otorgada por Makro al Ayuntamiento.

La denuncia pone de manifiesto también el desorbitado incremento de los gastos de representación pagados con la tarjeta del Ayuntamiento, que en su mayoría iban a engrosar las cuentas del negocio del propio exalcalde. Solo en 2014, la cantidad se cuadruplicó en relación con años anteriores y ascendió a un total de 8.538 euros, de los cuales 6.636 fueron abonados en el bar-restaurante regentado por De Frías sin aportar justificante documental del contenido al que corresponden.

Incluso, consta una factura pagada por el Ayuntamiento que corresponde al acta notarial encargado por de la esposa del exalcalde para acreditar el estado en que dejaba el establecimiento del que fue desahuciado por no pagar el alquiler.