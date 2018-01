Los tres grupos de la oposición –PSOE, Ahora Guadalajara y Ciudadanos– han aprobado una moción en la que denuncian la inexistencia de políticas municipales de juventud y exigen que se amplíen los recursos destinados a este colectivo. El Equipo de Gobierno del PP se ha quedado en minoría ante la evidencia de que los más de 16.000 jóvenes que hay en la ciudad –con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años– se encuentran totalmente desatendidos por parte del Ayuntamiento.

El texto que ha salido adelante reclama un aumento de al menos el 10% en la partida destinada a juventud en el presupuesto de este año, que el alcalde, Antonio Román, aún no ha dado a conocer. También pide que se refuerce la Concejalía de Juventud con medios humanos y estructura suficiente para desarrollar distintos programas a medio y largo plazo.

La realidad es que en estos momentos ni siquiera están funcionando a pleno rendimiento los escasos recursos disponibles. Los grupos de la oposición ya denunciaron la semana pasada que el Centro Joven se cierra de manera intermitente desde hace algún tiempo. Por eso, han exigido también que a partir de ahora se garantice la apertura en el horario que tenía habitualmente para ofrecer siquiera unos mínimos servicios a la población joven de la ciudad.

Por último, han urgido la elaboración de un nuevo Plan de Juventud, en cuya elaboración deberán participar agentes juveniles, profesionales del sector, asociaciones, colectivos y también centros educativos, con el fin de que sea un documento consensuado, realista y transformador. El plazo fijado para su aprobación es el primer semestre de este año, con el fin de ponerlo en marcha inmediatamente después.

Errores del pasado

El último Plan de Juventud del Ayuntamiento de Guadalajara se aprobó en 2007 con una vigencia máxima de cuatro años. Sin embargo, ya lleva seis años prorrogado y el borrador que ha presentado repite los mismos errores del anterior, con escasez de presupuesto, pocos recursos para desarrollarlo y falta de coordinación y planificación.

La viceportavoz del Grupo Socialista, Lucía de Luz, ha asegurado que el propio concejal de Juventud ha reconocido que falta dinero para juventud, y se ha preguntado “a quién se considera responsable de que en el área de juventud no se presupueste lo suficiente”. De Luz ha señalado que un colectivo que representa en torno al 20% de la población de la capital “necesita un presupuesto acorde” para que no tenga que irse a otras ciudades a buscar alternativas de ocio y cultura que no encuentra aquí.

En representación del grupo municipal Ahora Guadalajara, la concejala Susana Martínez ha defendido la necesidad de incrementar las políticas de juventud del Ayuntamiento, pues “hay 16.000 jóvenes que viven en esta ciudad que no tienen ningún recurso o actividad destinada a ellos”. Y ha proseguido: “Estamos de enhorabuena porque esta semana hemos tenido concejal de Juventud. Esta semana hemos tenido suerte y el Centro Joven ha estado abierto, y hemos tenido suerte también porque ha habido calefacción”, ha ironizado. No obstante, Martínez ha apuntado que para conseguirlo “se han descabalgado otros servicios”, y ha reprochado al equipo de Gobierno que se siga “sin utilizar la bolsa de trabajo ordenanzas”, tras las pruebas selectivas realizadas en junio de 2016.

Menos que la Cabalgata

Además, la edil de Ahora Guadalajara ha recordado que el II Plan de Juventud del Ayuntamiento “se presentó hace seis meses y no hemos vuelto a saber nada hasta ayer, y es literal”. “No hemos recibido ni contestación a las propuestas o enmiendas que hicimos a ese Plan”, ha subrayado. Asimismo, Martínez ha preguntado al equipo de Gobierno por las “líneas de trabajo y propuestas en políticas de juventud que se hacen desde la concejalía responsable” y “cuánto invertimos el año pasado en políticas propias de juventud”, ya que es difícil de creer que el presupuesto en materia de juventud no alcanzara en 2017 los 100.000 euros. “Mucho menos de lo que nos gastamos en una Cabalgata de Reyes o en un desfile de Ferias”, tal y como informó la semana pasada en rueda de prensa.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos Ángel Bachiller ha reprochado al Equipo de Gobierno el incumplimiento de las promesas y plazos que anunció sobre la página web y el Plan de Juventud. “Según sus propias palabras, ya en enero de 2018 debería estar en marcha el nuevo Plan. Sin embargo, ayer nos informó que su implantación será un año después, en el 2019”, ha señalado.

Según ha indicado, las medidas que se han tomado en los últimos días ante la crítica unánime de los grupos de la oposición deja en evidencia “que no se estaban haciendo bien las cosas”. Bachiller ha insistido en que el Centro Joven, único espacio dedicado exclusivamente a la juventud, no puede estar cerrado. “Ante la falta de personal, ¿por qué no se está cubriendo su apertura con la bolsa de empleo ordenanzas vigente? ¿Por qué se deja cerrar el Centro si tenemos herramientas para mantenerlo abierto?”, se ha preguntado.