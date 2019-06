El próximo 18 de junio, el Centro de Nuevas Empresas de Guadalajara (CEEI Guadalajara) acogerá la primera feria de las franquicias. Todo aquel autónomo, empresario o particular interesado en iniciarse o profundizar sobre el sector de la franquicia en España podrá hacerlo en horario ininterrumpido, de 9 a 14 horas, en la Avenida Buendía 11, con entrada libre y gratuita.

Una primera edición en la que contaremos con la presencia de 11 franquicias relacionadas con diversos sectores: restauración (Frutas Prohibidas, Miss Sushi, My Way, City Poké, La Central Heladera y BaRRa de Pintxos), consultoría (PGS Inmo Invest, PGS Finance Invest y PGS Legal Invest), formación o autoempleo (Stemxion), telefonía (Just in Case), deporte (Fit Up) o incluso el entretenimiento (Hanky Planet).

Durante toda la mañana, todas estas franquicias tendrán un stand propio donde especialistas del sector informarán a los asistentes de las particularidades de su negocio y podrán resolver todas las dudas que puedan surgirles con respecto a este sector.

Como complemento a esta feria de las franquicias, en el Centro de Nuevas Empresas se sucederá un programa de conferencias de forma paralela. A las 10 horas, Álvaro Parra, socio y director de consultoría de franquicias en Grupo PGS será el encargado de impartir la ponencia “Introducción al sector de la franquicia”. Seguidamente, a las 11:00 horas tendrá lugar una mesa redonda bajo el título “El modelo de franquicia: el reto de invertir o crecer empresarialmente” que contará con la presencia de Jorge Vidal, CEOE & Co-Founder de Miss Sushi; María Caldelas, directora general de La Central Heladera; Alberto Salvador, socio y director de Expansión de PGS Inmo Invest, Finance Invest y Legal Invest; y Eduardo sancho, socio director de BaRRa de Pintxos.

Una feria enmarcada dentro del proyecto “Guadalajara Empresarial”, promovido por CEOE-CEPYME Guadalajara, en colaboración con Diputación provincial y el Ayuntamiento de Guadalajara.