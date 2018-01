El Ayuntamiento de Cabanillas estrena este mes de enero una nueva iniciativa de difusión cultural, que se desarrollará a lo largo de todo el año 2018. Se trata del programa “Más música, por favor”, un programa con que supondrá la celebración de una actuación musical en directo, en principio los últimos domingos de cada mes, a la una del mediodía, en la Casa de la Cultura. Serán conciertos didácticos, destinados a público familiar e infantil, en los que se combinará la actuación propiamente dicha, con explicaciones sobre el escenario de cada estilo musical que será protagonista de la jornada. Así, por el Salón de Actos de la Casa de la Cultura pasarán diferentes grupos y solistas, de estilos musicales diversos. Desde la música clásica al hip hop, pasando por el folk, la música celta, el rock, el jazz o la canción de autor.

La iniciativa está organizada por la Concejalía de Cultura dentro del programa general de animación sociocultural “Cabanillas Se Mueve”, que desarrolla el Ayuntamiento en esta legislatura. La producción de las actuaciones en directo correrá a cargo de la empresa “Musarañas”, especializada en la difusión cultural y artística, y las entradas serán gratuitas para el público, con la única limitación del aforo del salón. “Teníamos muchas ganas de poner en marcha un programa como este. En los últimos años la actividad sociocultural del municipio se ha multiplicado de modo exponencial, y hemos desarrollado muchas iniciativas nuevas relacionadas con el cine, el teatro, la fotografía, la animación a la lectura o las artes plásticas, entre otras. Este programa viene a completar este modo de trabajo intensivo en la promoción y difusión cultural en el municipio”, señala el concejal de Cultura, Manuel Gallego, quien destaca además la importancia de que los conciertos de este nuevo programa sean gratuitos: “Es la mejor forma de poner la cultura al alcance de cualquier vecino o vecina”, señala.

Evolution Party Band

La primera actuación del programa “Más música, por favor” será el próximo domingo 28 de enero, con la presencia en Cabanillas del grupo “Evolution Party Band”. Esta banda ofrece una actividad-espectáculo conferida para que el público aprenda y entienda la evolución de la música moderna desde el nacimiento del rock and roll hasta la actualidad, repasando estilos como rock, pop, funk, disco o la música electrónica. Ofrece un espectáculo interactivo en el que el público también canta, baila y aprende conceptos musicales e historia. La formación la componen Fernando Cea, Laura Nadal (teclados), Rafa Moreno y Jessica Vera (bajista), y la actuación está muy orientada a los niños: Una extraterrestre del planeta “MiFaSol” llega a la Tierra buscando nuevos sonidos, y junto a tres músicos viaja por las décadas desde el rock and roll de los 50 hasta la actualidad. Así, se recorrerá un repertorio con temas de Elvis Presley, The Beatles, Queen, Michael Jackson, REM, o Bruno Mars, entre otros.

También está ya cerrado el cartel del segundo concierto, que será el domingo 25 de febrero a las 13 horas, con la actuación del grupo “Ethnicum ensemble” y el espectáculo “Around”, en el que se hace un recorrido por las diferentes músicas del mundo, viajando por los cinco continentes.