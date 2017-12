Antonio Román, alcalde de Guadalajara, ha anunciado hoy que el Ayuntamiento realizará una inversión de alrededor de 800.000 € para mejorar la seguridad vial de la ciudad. Esta cifra, incluida en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado municipal, se suma a las importantes inversiones que, en esta materia, ha realizado en los últimos años el equipo de Gobierno que encabeza, convirtiéndole en el “más inversor en seguridad vial”, tal y como ha manifestado.

Entre dichas actuaciones destaca la creación de caminos escolares seguros en varios centros de la ciudad, el cierre de los puntos del Paseo Doctor Fernández Iparraguirre que no desembocaban en pasos de cebra, la instalación de Neos Zebra (pasos de cebra que se iluminan al detectar peatones) en diferentes puntos, el vallado que hace unos años se emprendió en Cuatro Caminos para evitar cruces peatonales por lugares indebidos… En este punto, además, y dado que se trata de una vía cuya titularidad no es del Ayuntamiento de Guadalajara, la Dirección General de Tráfico ha comenzado este fin de semana la mejora de la señalización viaria.

Román responde al Grupo Municipal Socialista: “Cuando hay fallecidos de por medio no se debe ser carroñero”

El alcalde de Guadalajara ha respondido a las críticas formuladas por el Grupo Municipal Socialista hoy, algunas de ellas, sobre el fatal atropello que hace unos meses acabó con la vida de una joven de 18 años en Cuatro Caminos. Román las ha calificado de “lamentables”, añadiendo que “cuando hay fallecidos, no se debe ser carroñero. Habla muy mal de los concejales del PSOE, que deberían pensar las cosas un par de veces antes de hacer este tipo de manifestaciones”.

Román añade que el PSOE miente cuando dice que no se ha hecho nada por parte del Ayuntamiento, “sólo por arañar unos votos”. “Saben -afirma- que esa vía no es de titularidad del Ayuntamiento y que no podemos actuar de manera directa. Hicimos el vallado, pero quien debe actuar es la Dirección General de Tráfico o el Ministerio de Fomento. Yo ya he instado a estas otras administraciones para que actúen, pero ellos prefieren responsabilizar al alcalde de lo ocurrido”.

En este sentido, ha denunciado que este grupo político, el PSOE, no haya respaldado, sin embargo, otras medidas propuestas por el Ayuntamiento para mejorar la seguridad vial en ese nudo, entre ellas, la creación de una parada específica de los autobuses del Plan Astra en el Hospital, la ejecución de una vía de salida de dichas instalaciones por su parte trasera para reducir la afluencia de vehículos o las exigencias que en su día realizamos a determinadas mercantiles para que mejoraran las conexiones con el sector SP-10.

En cuanto a la petición realizada por el Grupo Municipal Socialista de limitar a 30 km/h la velocidad en la ciudad, el alcalde ha recordado que, si bien el Reglamento General de Circulación establece ese límite en 50 km/h, el Ayuntamiento, a través de su Ordenanza lo tiene establecido en 40 km/h. Además, en algunos puntos como el casco, se reduce hasta los 30 km/h. No obstante, Antonio Román ha señalado que “si existen estudios técnicos que aconsejan variar esos límites, no habría ningún problema en hacerlo con el fin de mejorar la seguridad del peatón. La seguridad está por encima de todo”.

Román ha señalado, asimismo, que los atropellos que se han producido este año han sido, en un 60% debidos a los conductores y el resto a los peatones. No obstante, la cifra sigue siendo inferior a la registrada hace diez años, cuando ascendieron a los 56. Se seguirá trabajando, tal y como ha manifestado, en la mejora de la visibilidad de los pasos de peatones.

Por otro lado, el alcalde ha anunciado que se adjudicará lo antes posible el servicio de mantenimiento de la señalización viaria. El Ayuntamiento de Guadalajara realizó el correspondiente concurso, pero la empresa adjudicataria no presentó la documentación, por lo que dicha adjudicación fue anulada. Por un importe de 60.000 euros, será la primera vez que el Ayuntamiento de Guadalajara disponga de un servicio de estas características.