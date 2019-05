En un acto celebrado en la iglesia de Santa María del Conde, con presencia de numerosos vecinos y vecinas, ha recordado, cuando en Molina de Aragón “algún concejal de izquierdas entregó los votos que le dieron para que aquí gobernara la derecha e hiciera recortes”.

Así, Bellido ha insistido en que “votar a algunos partidos que se presentan como la pureza de la izquierda termina dejando a los de los recortes, a los de Cospedal en el poder, en perjuicio de la gente”, y ha apelado a concentrar el voto en el PSOE en Molina “para que haya un cambio y un alcalde distinto”.

Sobre Francisco Montes, ha asegurado que “si es alcalde, a Molina le va a ir bien porque tendrá las puertas abiertas y el teléfono en mano para pedir para Molina, porque siempre se ha dejado la piel para conseguir cosas”, y ha recordado que consiguió que la Junta destinara fondos a la Oficina de Turismo y el colegio y ha logrado la puesta en marcha de un módulo de Hostelería”.

Al respecto, ha anunciado que Molina de Aragón va a contar con una ITV para que los habitantes de la zona puedan pasar las revisiones a sus vehículos gracias a una instalación “que además va a crear puestos de trabajo”.

Por su parte, el candidato socialista a la Alcaldía de Molina de Aragón, Francisco Montes, ha mostrado su entusiasmo por convertirse en el próximo alcalde del municipio junto a una candidatura “de hombres y mujeres comprometidos con Molina, con ganas de trabajar, procedentes de diferentes ámbitos y colectivos y con el fin común de generar ilusión”.

Este equipo, ha señalado, ha trabajado “de manera seria y rigurosa en la elaboración del programa electoral”, para el que han “tomado el pulso a Molina contando con las personas, las asociaciones y los colectivos”.

Asimismo, se ha referido a la creación de un grupo de trabajo para llevar a cabo en Molina un proyecto “ambicioso, pero con los pies en la tierra, conscientes de nuestras posibilidades para crecer”.

Por otra parte, ha señalado que no permitirá “que los niños y niñas de Molina vuelvan a pasar frío en las aulas mientras aprenden a leer y a escribir, o que los padres y madres no puedan entrar en el colegio porque no hay conserje”.

De su lado, el actual consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Fernández Sanz ha manifestado que Fran Montes “tiene que ser alcalde de Molina porque, sin ser alcalde pide como si fuera alcalde, logrando para Molina lo que ni el propio alcalde se imaginaba”.

Además, ha trasladado la intención de incorporar la especialidad de Geriatría al Centro de Especialidades de Molina, con el fin de ahorrar desplazamientos a los pacientes. También ha indicado que próximamente se dotará a la zona de una oficina para la realización del examen psicotécnico, que va a ahorrar muchos desplazamientos de los vecinos.