‘Mi negrita María de la Luz’. Así se refiere Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo en el folio 485 de su testamento a la hija de una esclava traída desde Cuba a España a la que adoptó y trató como si fuera su madre. Un episodio inaudito y verídico de la decimotercera Duquesa de Alba en aquella convulsa y pendenciera sociedad de la primera mitad del siglo XVIII. A su muerte, que le sobrevino a los 40 años, se preocupó de dejar por escrito que ‘se le han de dar 15 mil reales por una vez, 60 reales diarios y tres mil anuales por su vida’. La escritora Carmen Posadas retrata de forma gráfica en ‘La hija de Cayetana’ los contubernios, miserias y extravagancias de aquella época en los mentideros sociales, culturales y políticos de la España de Carlos IV. A buen seguro que muchas de las vicisitudes que la autora afrontó para retratar este episodio insólito y verídico de una de las Grandes de España saldrán a relucir en el encuentro que mañana mantendrá con el público y los lectores en la biblioteca municipal de Valdeluz.

Es la primera cita de este 2017 de ‘Encuentros con autor’, iniciativa del Club de Lectura de este municipio con la que se acercan las obras seleccionadas en el seno del club desde la perspectiva de los escritores. “Es una ocasión magnífica para confraternizar en un ambiente distendido con los autores y departir sobre aspectos del proceso creativo que raras veces se conocen a través de los medios de comunicación”, opina Juan Antonio Perojo, concejal de Cultura. Como la historia de Mariana de Tendilla a la que apodaban ‘La aparecida’, una dama de familia pudiente que vivió en el siglo XV y que, por culpa de un mal de amores, se echó al monte con la única compañía de los lobos. En venganza, enamoraba a los hombres para luego rebanarles el pescuezo tras una noche de pasión bajo las estrellas. O el episodio de la Corte de los Milagros, uno de los más truculentos de la novela y que se desarrolla en una finca que la ficticia duquesa de Amaranta tiene en Sacedón. Son las dos referencias a la provincia de Guadalajara que aparecen en ‘La hija de Cayetana’ de Carmen Posadas.

La escritora de origen uruguayo admite que no recibió ningún veto por parte de la Casa de Alba para publicar la novela. Es más, aquella duquesa de hace tres centurias tenía cierta afinidad con Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, la decimoctava en el orden sucesorio que falleció el 20 de noviembre de 2014 en Sevilla. Esta sentía admiración por aquella, sobre todo, por su manera de comportarse y por ser una mujer libre. Ambas fueron hijas únicas y ambas heredaron todos los títulos y fortunas de la Casa, lo que les permitió decidir y actuar motu propio, algo que no era fácil para una mujer en el siglo XVIII ni aún en el siglo XXI. Ambas demostraron una personalidad arrolladora, lo que sin duda contribuyó a que se granjeasen los favores del pueblo.

En cuanto a los personajes que aparecen en la última obra de Carmen Posadas, las referencias a la duquesa de Alba son completamente ciertas y están documentadas. No sucede lo mismo con Trinidad, la madre biológica de María de la Luz, que ha salido de su imaginación. Si bien para construir su perfil se basó en los testimonios de otras mujeres de la época a las que le robaron sus hijos. También fue real y palmario que Francisco de Goya bebía los vientos por la duquesa de Alba. Otra licencia de la escritora son las alusiones a la vida de los cómicos, toreros, artistas y demás personajes de la farándula, un mundo que en verdad encantaba a esta acreditada representante de la nobleza. La escritora también ha confirmado que en los tiempos de las colonias, cerca de un millón de esclavos fueron traídos a la Península Ibérica. No en vano, tener en el servicio a un sirviente de color con librea era todo un signo de distinción en aquella época. Lo que es todo un enigma es lo que aconteció con esta población, de la que prácticamente no ha quedado ni rastro de su paso por nuestro país.

Residente en Madrid desde 1965, Carmen Posadas comenzó escribiendo para niños en la década de los 80 y es autora de ensayos, guiones de cine y televisión, relatos y una docena de novelas, entre las que destaca ‘Pequeñas infamias’, que le valió el premio ‘Planeta’ en 1998. Sus libros han sido traducidos a 23 idiomas y se publican en más de cuarenta países. En 2002 la prestigiosa revista Newsweek dijo de ella que era ‘una de las autoras latinoamericanas más destacadas de su generación’. Este viernes 10 de febrero estará en la biblioteca de Valdeluz para hablar largo y tendido de ‘La hija de Cayetana’ a partir de las siete de la tarde.