El vicealcalde de Guadalajara, Jaime Carnicero, señala que las manifestaciones realizadas hoy sobre el aparcamiento del Hospital por José Luis Escudero, diputado del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla -La Mancha, “son mentira desde la primera hasta la última palabra”.

El vicealcalde señala que, “lejos de boicotear a la Junta de Comunidades en lo relativo al aparcamiento, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Guadalajara es ayudar en todo momento para que esta infraestructura pueda abrirse cuanto antes”. “Lo que ocurre -añade- es que el gobierno de García Page es incapaz de responder a los requerimientos que se le formulan y de presentar la documentación exigida; documentación que es exactamente la misma que la que se le solicita a otras empresas o particulares de Guadalajara”. En este sentido, ha invitado al diputado socialista a que presente los documentos que acreditan que la Junta está haciendo las cosas bien. “Yo no tengo ningún problema en enseñarlos, de hecho, ya los he mostrado varias veces, pero la Junta no los puede mostrar porque se evidenciaría que todo lo que están diciendo es falso”.

Carnicero ha ratificado las palabras del alcalde de Guadalajara, Antonio Román, quien hace unos días señalaba que “el aparcamiento y el Hospital son el ejemplo más claro de la ineficacia del Gobierno de Page, para quien la ciudad es la gran olvidada”.

Prueba de esa ineptitud es el hecho, según afirma Carnicero, de que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha llegado incluso a forzar al Ayuntamiento de Guadalajara para que pase por alto la normativa de accesibilidad.

El vicealcalde sostiene que las obras del aparcamiento son ilegales porque “a estas alturas no existe un proyecto ni con memoria descriptiva ni valorada… Y además, no han pedido licencia de actividad. Además, han solicitado la recepción parcial del aparcamiento, cuando la obra principal, que es el Hospital, está paralizada, lo que también es irregular”.

Además, prueba de la voluntad de colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara es el hecho, por ejemplo, de que han sido sus propios técnicos los que le han elaborado a la Junta de Comunidades el correspondiente Plan de Movilidad.

Carnicero considera que el Grupo Socialista ha tratado hoy, a través de Escudero, de correr una cortina de humo para ocultar su nefasta gestión y eludir su responsabilidad. “Si el aparcamiento no se abre es única y exclusivamente responsabilidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ya es hora de que asuman sus limitaciones y subsanen los errores para que se pueda abrir”.