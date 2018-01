La secretaria regional de Acción Sindical y Formación Sindical de CCOO en Castilla-La Mancha, Carolina Vidal, que ha participado este lunes en un plenario de acción sindical en Guadalajara junto con el secretario general de CCOO de Guadalajara, José María Rey, y el secretario provincial de Acción Sindical, Alfonso Garrido, ha incidido en la necesidad de “atajar la altísima precariedad y la temporalidad, así como la falta de formación que se da a los trabajadores”, situaciones que, ha añadido, “están repercutiendo en el aumento de la siniestralidad laboral”, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

Vidal ha subrayado también que “ahora es el momento de que haya un reparto de la riqueza, de que los trabajadores y trabajadoras recuperen el poder adquisitivo y los derechos perdidos en los últimos años, de que se combata la precariedad, la abusiva temporalidad y la elevada siniestralidad laboral en la provincia”.

“Durante los años de la crisis la excusa de la patronal ha sido decir que no había productividad, que no había beneficios y que, por tanto, no podía haber un reparto de la riqueza. Con sus mismos argumentos, CCOO hace hincapié en que ahora que hay beneficios y productividad en las empresas tiene que producirse un reparto justo de la riqueza”, ha continuado.

Para ello, Vidal ha hecho un llamamiento a la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) paraa que impulse el “compromiso social de los empresarios que están en las mesas de negociación de los distintos convenios, para que sea el momento de recuperar la vida de las personas, la dignidad, los derechos laborales y los salarios”. “En Castilla-La Mancha es necesario un compromiso para sacar de la crisis a esta comunidad autónoma y a las personas. Tenemos uno los salarios más bajos de todo el país”, ha añadido.

Asimismo, la secretaria regional de Acción Sindical y Formación Sindical ha señalado que CCOO, UGT y las patronales CEOE y Cepyme se encuentran inmersos en plena negociación del Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva, afirmando que ambos sindicatos tienen “peticiones y propuestas unitarias” y están negociando con “pies de plomo”.

Por su parte, José María Rey ha hecho hincapié en que a través de la negociación colectiva “los trabajadores de la provincia merecen recuperar el nivel salarial que tenían antes de la crisis, así como el empleo de calidad y los derechos que les han arrebatado”.

Rey ha remarcado también que “es fundamental en la negociación colectiva hablar de siniestralidad laboral para que Guadalajara deje de ser la provincia con peores datos del país”, comentando que para ello “es necesario un compromiso de mayor formación en materia de prevención de riesgos laborales, cambiar los ritmos de trabajo, y combatir la precariedad y temporalidad que están influyendo muy mucho en el aumento de esta lacra social”.

El secretario general de CCOO de Guadalajara ha señalado también que el sindicato va a intentar desbloquear el convenio colectivo de Transporte de Mercancías y que tiene que negociar también el convenio de Logística y el de Industria Siderometalúrgica.

Del mismo modo, ha explicado que se ha iniciado la negociación del convenio de Limpieza, donde hay que “dar un impulso a los salarios”. En este sentido, ha advertido que “la negociación no va a estar exenta de movilizaciones, como ya estuvo la anterior, si la patronal se empeña en no reconocer los derechos de las trabajadoras”.

Asimismo, CCOO tiene que negociar el convenio Agropecuario, un sector que no tiene mucha influencia en la provincia de Guadalajara pero el convenio, ha dicho Rey, “ha contribuido a mejorar las condiciones de trabajo de los temporeros en las campañas agrícolas”.