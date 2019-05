La ministra de Educación y portavoz del Gobierno de España, Isabel Celaá, ha destacado el “momento ideal que vive Cabanillas del Campo” y ha invitado a sus vecinos y vecinas a “seguir disfrutando del nivel de bienestar alcanzado” en esta localidad, para lo que “hay que apostar por seguir teniendo como alcalde a José García Salinas”.

Tanto en sus declaraciones a los medios de comunicación como en su intervención en el acto público celebrado en Cabanillas, Celáa ha llamado la atención sobre varios indicadores del nivel de progreso y desarrollo alcanzado por el municipio campiñero: “Cabanillas tiene un índice de natalidad del 2,9%, el más alto de España, tiene la renta per cápita más alta y ha multiplicado por diez su población”, ha subrayado, “y tiene la suerte de tener como candidato a la Alcaldía a José García Salinas”.

Isabel Celaá ha hecho una defensa apasionada de los valores de la socialdemocracia, como “impulsora de las causas más nobles a lo largo de la historia”, y ha abogado por llevar estos valores a Europa “tras los quince años que llevan las instituciones ocupadas por el Partido Popular Europeo”, porque “necesitamos una Europa federal que nos proteja”. Por ello, ha pedido el voto para la candidatura del PSOE para las elecciones europeas y también para Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha y José García Salinas en Cabanillas, porque “aquí es donde se van a materializar las políticas de una Europa más social”.

En este sentido, ha subrayado que tal como han demostrado Pedro Sánchez en el Gobierno de España y José García Salinas en el Ayuntamiento de Cabanillas, “se puede reducir el déficit y al mismo tiempo mejorar las prestaciones sociales”, algo que, ha dicho, “se logra cuando el crecimiento económico se redistribuye”.

Salinas: “Nos falta sólo un concejal para la mayoría absoluta”

“Tenemos una candidatura joven, preparada y, por encima de todo, son buenas personas”, ha subrayado José García Salinas durante su intervención, en la que ha hecho un llamamiento a la movilización de los simpatizantes de su proyecto, sean o no socialistas, y de quienes, “pensando antes en las personas que en las siglas” y en los avances realizados en su gestión, consideren que merece seguir en la Alcaldía. “Vamos a ser la fuerza más votada, pero eso ahora ya no nos garantiza gobernar: hay que votar al PSOE este domingo, porque nos falta solo un concejal para tener la mayoría absoluta y, si fragmentamos el voto o no votamos con el corazón, no conseguiremos mantener este proyecto para Cabanillas”.

“Hemos demostrado que tenemos un gobierno moderado, de diálogo, que pacta, y eso es lo que ofrezco”, frente a la radicalización de “las derechas, que nos están pisando los talones” y que, de la mano de la ultraderecha de Vox, amenazan en Cabanillas con el cierre del Centro de la Mujer o con echar por tierra la buena marcha de la economía cabanillera desde 2015.

“Es un dato objetivo que Cabanillas está mejor que hace cuatro años y tengo las ganas, la fuerza y la ilusión para seguir mejorándola”, ha asegurado el candidato socialista a la reelección, tras recordar que ha saneado las cuentas gracias a una solvente gestión económica -que ha incluido la bajada del 12% del IBI a los vecinos-, que ha reducido la tasa de paro del 29% que llegó a alcanzar con el PP al 11% y con una sensibilidad que ha permitido poner en marcha políticas sociales pensadas especialmente para las personas que más lo necesitan.

Bellido: “El tándem entre Page y Salinas ha posibilitado muchos proyectos de vida en Cabanillas”

Previamente, el secretario general del PSOE de Guadalajara y cabeza de lista por esta provincia a las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha señalado que “el tándem que han formado Jose y Emiliano es muy importante”. De hecho, ha resaltado que “hay miles de personas que hoy están trabajando, formando una familia y tienen un proyecto de vida gracias al milagro que se ha hecho en Cabanillas y ha sido posible porque hay una alianza estratégica entre el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades”.

También ha recordado que Cospedal cerró escuelas y comedores escolares, paró las obras del nuevo Hospital y metió en el cajón 27.000 expedientes de dependencia. “Además, se presentó prometiendo empleo a cambio de votos y lo que hizo fue destruir 67.000 empleos, mientras que con Page en esta legislatura se han creado 110.000 y en la próxima se van a crear otros 100.000. Hemos pasado de ser la región que más empleo destruía a ser la que más empleo ha creado, también empleo joven, y la segunda que más exporta de toda España. Eso lo hemos conseguido gracias a Page y no podemos ponerlo en peligro”, ha subrayado.

El candidato socialista ha explicado que el próximo domingo “hay que decidir si la sanidad, la educación y el empleo están mejor con Page o con el que ha puesto Cospedal, así de sencillo”, y ha advertido de que “vamos a tener varias papeletas para elegir y casi todas conducen a que vuelva el cospedalismo: unas porque son de los partidos que se van a unir, y otras porque son de partidos que no van a conseguir tener diputados, y esos votos se van a perder y también acaban favoreciendo que vuelva Cospedal”. Por eso, ha pedido un esfuerzo de movilización porque “nos jugamos mucho: la sanidad, la educación, el futuro de esta tierra y depende de nuestro esfuerzo”.