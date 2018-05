Organizada por el Servicio Municipal de Deportes de Cabanillas del Campo con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad y el Club Runners Cabanillas, la prueba se celebrará sobre una distancia de 10.000 metros consistente en dos vueltas a un circuito urbano homologado de 5.000 metros sin apenas desniveles con salida y meta junto al Ayuntamiento. Por razones de logística, se establece un máximo de 350 participantes.

Como en el resto de pruebas del Circuito, se establecen las siguientes categorías:Sénior: de 18 a 35 años. Veterano/a ‘A’: de 36 a 35 años. Veterano/a ‘B’: de 36 a 45 años.Veterano/a ‘C’: de 56 años en adelante. Todas tanto en categoría masculina como femenina, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Al mismo tiempo se dará la salida a la prueba de 5.000 metros (una vuelta), en una prueba que en este caso no es puntuable para el Circuito Provincial si bien tendrá su correspondiente clasificación y premios y trofeos.

Posteriormente se celebrarán, desde aproximadamente las 11.45 y en todo caso una vez finalizada la prueba, una serie de carreras para menores en un recorrido por los aledaños de la plaza del Ayuntamiento y calles adyacentes. Los atletas estarán encuadrados en diferentes categorías y horas de salida empezando por Juvenil-Cadete (de 2001 y 2002, y 2003 y 2004, respectivamente), Infantil (2005-2006), Alevín (2007-2008), los denominados Sub 10 (2009-2011), los Sub 7 (2012-2014) y hasta los Sub 4 (2015 y posteriores).

En la prueba se entregarán los correspondientes trofeos así como las denominadas “bolsas de corredor” más otras atenciones ofrecidas por la organización. Igualmente habrá sorteo de diferentes regalos y obsequios, y además todos los menores participantes tendrán una medalla conmemorativa.

CIRCUITO PROVINCIAL

La prueba servirá para sumar puntos para el Circuito Provincial: para la clasificación general del mismo en categoría individual en cada prueba se otorgarán 100 puntos al primero/a, 95 al segundo/a y así sucesivamente hasta el puesto 20 que obtendrá 5 puntos, tomándose al final de la temporada en consideración la suma los 6 mejores resultados. Y de forma análoga se hará en la clasificación de club, partiendo en este caso desde los 50 puntos. Asimismo, esta prueba será la segunda puntuable para el Circuito de Carreras Populares de Menores.